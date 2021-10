Dorfwettbewerb Havelland 2021: Das ist der Sieger

Ribbeck

Die 730 Steckelsdorfer dürfen sich noch in diesem Jahr auf eine Spontan-Party freuen. „Wir müssen mal schauen, ob wir noch im Oktober einen Termin finden. Aber dieser Erfolg muss gefeiert werden“, sagte Ortsvorsteher Corrado Gursch (CDU). Wenige Minuten zuvor hatte Landrat Roger Lewandowski (CDU) am Mittwoch im Schloss Ribbeck den Rathenower Ortsteil Steckelsdorf zum Sieger des diesjährigen Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ erklärt.

Das Siegerteam aus Steckelsdorf, sowie Landrat Roger Lewandowski (r) und Dezernent Michael Koch(2.v.l.). Quelle: Jens Wegener

Insgesamt hatten sich vier Dörfer um den Titel beworben. Stechow erreichte den zweiten Platz, Selbelang wurde Dritter vor Möthlow. „Coronabedingt musste der Wettbewerb im letzten Jahr ausgesetzt werden. Wegen der immer noch andauernden Ungewissheit waren wahrscheinlich in diesem Jahr weniger Teilnehmer am Start“, erklärte der Landrat. Er hoffe, dass sich künftig wieder mehr Orte beteiligen.

Urkunden und Preisgeld überreicht

Roger Lewandowski sprach dann an die Vertreter der vier Dörfer gewandt von vier Siegern: „Sie alle haben Glück, weil es in ihrem Ort eine lebendige und funktionierende Dorfgemeinschaft gibt. Das schweißt zusammen.“ Der Landrat übergab neben einer Urkunde auch Schecks mit den jeweiligen Prämien von 4000, 2000, 1000 und 500 Euro. „Bei weniger Teilnehmern ist das Preisgeld für jeden höher.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor der Ehrung hatte Kreisdezernent Michael Koch (CDU), der die Bewertungs-Jury anführte, die Vorzüge und Besonderheiten der vier Dörfer aufgezählt. „Jeder Ort hat seine Facetten. Wer hätte zum Bespiel gedacht, dass es in Möthlow einen Landeplatz für Außerirdische gibt, dass in Stechow eine Wildfleischverarbeitung existiert, so dass niemand hungrig aus dem Ort wegfahren muss. Oder dass in Selbelang ein Mehrgenerationenhaus und ein Hofladen an der B 5 geplant sind.“

Einmal mit dem Kremser unterwegs

Er betonte zudem, dass das Urteil der Jury nicht davon abhing, dass die Mitglieder in Steckelsdorf mit dem Kremser umhergefahren wurden und nicht, wie in den anderen drei Dörfern, viele Kilometer zu Fuß laufen mussten. „Steckelsdorf hat mehr als ein Eiscafé und eine Hörstelle, an der man vieles über den Ort erfährt. Die Umgestaltung der Festwiese ist geplant, eine Bücherzelle ist im Aufbau und es gibt viele Vereine, die das Dorfleben ankurbeln.“ Was Ortsvorsteher Corrado Gursch bestätigte: „In der Vorbereitung auf den Wettbewerb hat gefühlt das ganze Dorf mitgewirkt. Die Leute haben ihre Vorgärten verschönert. Die Fördervereine und der Heimatverein haben alles organisiert. Ich bin froh, dass wir jetzt dafür belohnt wurden, immerhin hatte sich Steckelsdorf schon mehrfach am Kreiswettbewerb beteiligt, aber nie gewonnen.“

Das Team aus Selbelang mit Ortsvorsteher Erich Ball (2.v.l.) Quelle: Jens Wegener

Glückstag auch für Selbelang

Von einem Glückstag für Selbelang spricht Ortsvorsteher Erich Ball. „Der dritte Platz macht uns stolz und zeigt uns, dass das Dorf was zu bieten hat.“ Ganz kurzfristig habe sich Selbelang zur Teilnahme entschieden, nachdem er die Meldung zum Wettbewerb in der MAZ gelesen hatte. Gemeinsam mit Dirk Lorenzsonn und Marion Rackwitz brachte er die Bewerbung auf den Weg. „Was wir in der kurzen Zeit alles auf die Beine gestellt haben, wie viele Leute aus unserem 286-Seelen-Dorf mitgeholfen haben, ist bemerkenswert“, so Erich Ball.

Die Selbelanger punkteten mit den Vereinen. Allen voran die Feuerwehr und der Feuerwehr-Förderverein. „Wir organisieren unter anderem den Frühjahrsputz und das Sommerfest“, sagte der Ortsvorsteher.

Für das nächste Projekt im Ort, der Bau eines Kinderspielplatzes auf einer Grünfläche an der Ecke Dorfstraße/Parkstraße, ist dank der guten Platzierung im Kreiswettbewerb nun ein finanzieller Zuschuss möglich.

Stechow belegt den zweiten Platz. Quelle: Jens Wegener

Mehrere Sonderpreise

Erstmals gab es 2021 auch Sonderpreise. Gleich zwei überreichte der Vorsitzende der LAG Havelland Jan Nickelsen: „Wir möchten speziell die Entwicklung in den Dörfern bewerten, die unter anderem mit Fördermitteln, die die LAG Havelland für bestimmte Projekte ausreicht, erfolgt.“ Die Sonderpreise, die mit je einer 500-Euro-Prämie verbunden sind, sollen künftig immer unter den Teilnehmern des Kreiswettbewerbs vergeben werden, sagte Bärbel Eitner von der LAG, die in der Bewertungskommission des Dorfwettbewerbs mitwirkte. In diesem Jahr gingen die Sonderpreise an Selbelang und Möthlow.

Möthlow erreichte den vierten Platz. Quelle: Jens Wegener

Des Weiteren stellte der Landkreis erstmals das Preisgeld (je 500 Euro) für einen Demografiepreis bereit. „Damit wird bewertet, wie im Dorf die Verbindung zwischen Jung und Alt funktioniert“, so der Landrat. Die Preise gingen an Steckelsdorf und Stechow.

Nur der Kreissieger im diesjährigen Dorfwettbewerb Steckelsdorf ist für die Runde auf Landesebene im kommenden Jahr im Oktober Jahr nominiert. Der Bundessieger wird 2023 ermittelt.

Von Jens Wegener