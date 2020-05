Dorfwettbewerb im Havelland wird auf 2021 verschoben

Havelland

Der elfte Kreiswettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ im Havelland wird wegen der Pandemie auf 2021 verschoben. Darüber informierte jetzt die Kreisverwaltung. Die Anmeldefrist wurde entsprechend auf den 30. Juni 2021 verlängert. Auch Landes- und Bundeswettbewerb finden ein Jahr später statt als geplant. „Interessierte Gemeinden können sich unterdessen für einen Workshop anmelden, um sich Tipps und Anregungen für den Wettbewerb zu holen“, so Kreissprecher Norman Giese.

Die Bedingungen und Voraussetzungen zur Teilnahme am Kreiswettbewerb bleiben bis auf die zeitliche Verschiebung gleich. Mitmachen können alle Gemeinden oder Gemeindeteile mit bis zu 3000 Einwohnern. Aufgerufen sind dabei Dorfgemeinschaften, die sich gemeinschaftlich Ziele gesetzt haben und diese aktiv verfolgen. Nicht allein der Zustand des Dorfes stehe bei dem Wettbewerb im Vordergrund, sondern vor allem auch Aktivitäten, die zur sozialen und kulturellen Integration von Jung und Alt beitragen sowie die Sicherung der Lebensqualität in den ländlichen Kommunen verfolgen, so Giese weiter.

Bewerbungsformulare online zu finden

Bewerbungen sind schriftlich an den Landkreis Havelland, Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Goethestraße 59/60 in Nauen, zu richten. Das Bewerbungsformular sowie weitere Informationen sind im Internet unter www.havelland.de/dorfwettbewerb zu finden. Eine Bewertungskommission wird die teilnehmenden Orte voraussichtlich in der Zeit vom 30. August bis zum 3. September 2021 aufsuchen, um sie zu besichtigten.

Der Sieger des Kreiswettbewerbs kann am Landeswettbewerb 2022 teilnehmen. „Beteiligen sich auf Kreisebene mehr als neun Dörfer, wird auch der Zweitplatzierte für den Landesausscheid angemeldet“, erklärt Giese. Beim elften Kreiswettbewerb würden darüber hinaus bei herausragenden Leistungen zum ersten Mal Sonderpreise von der LAG Havelland sowie vom Demografie-Forum Havelland vergeben.

Gemeinden, die sich für eine Teilnahme interessieren, haben erstmals die Möglichkeit, sich bei einem Workshop Tipps und Anregungen für ihre Präsentation zu holen. Wer dieses Angebot des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz wahrnehmen möchte, kann das bis zum 31. Juli 2020 beim Landkreis Havelland telefonisch unter 03321/4 03 55 29 oder per E-Mail unter juliane.bahr@havelland.de anmelden.

