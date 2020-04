Havelland

Im Landkreis Havelland waren mit Stand Dienstag Vormittag 104 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Zudem gibt es drei Tote, die an den Folgen dieser Infektion gestorben sind. Wie aus der Kreisverwaltung zu erfahren war, handelt es sich bei den Personen um ältere Mitbürger, die entsprechende Vorerkrankungen hatten. „Sie waren alle der Risikogruppe zuzuordnen“, sagte Landrat Roger Lewandowski auf Nachfrage.

Auch in Berlin

In der Klinik befinden sich derzeit in den beiden Krankenhäusern der Havelland Havelland Kliniken fünf Patienten. In Berliner Kliniken sind 14 Patienten, dazu kommen sieben Havelländer, die auf einer Intensivstation behandelt werden.

Landrat Roger Lewandowski. Quelle: Tanja M. Marotzke

Den Angehörigen der verstorbenen Corona-Patienten sprach Landrat Lewandowski seine Anteilnahme aus. Zugleich mahnte er, die Vorgaben der Ausgehbeschränkungen weiter zu befolgen, insbesondere zum Osterfest. Er selber könne zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, ab wann sich das Leben im Havelland schrittweise normalisieren könne. „Das ist Kaffeesatzleserei.“ Jetzt gelte es, die Regeln einzuhalten, die von den meisten Havelländern tatsächlich auch befolgt werden.

Mit der Mehrheit

Heruntergebrochen auf Städte und Gemeinden im Kreis gibt die Kreisverwaltung keine Zahlen bekannt. Man orientiere sich daran, wie die Mehrzahl der Kreise und kreisfreien Städte im Land Brandenburg in der Sache verfahren, so Lewandowski.

Von Joachim Wilisch