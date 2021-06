Havelland

Wenn Deutschland spielt, sind sich Fußball-Fans einig. Auch Dienstagabend beim Achtelfinale gegen England. Vor allem in Ketzin/Havel in der Werderschen Straße. Dann wird das schwarz-rot-goldene Tuch aus dem Keller geholt und an dem Fahnenmast hochgezogen – während sonst bittere Rivalität an der Stange in einer Straße flattert.

Während der Europameisterschaft stehen drei Nachbarn unter einer Flagge, die sonst in den 90 Fußball-Minuten auch Gegner sind. Denn jetzt flattern die Deutschland-Flaggen einträchtig im Wind, während üblicherweise die Fahne von Bayern München, die von Borussia Dortmund und das Emblem von Union Berlin eine Straße zieren. „Doch während der EM zittern wir mit der Nationalmannschaft“, sagt Bernd Lück, Stadtoberhaupt der Fischerstadt, ansonsten Bayern-Anhänger.

Fans geben sich siegesgewiss

Sein Nachbar Eckhard Radtke (70), sonst Dortmund-Fan, stimmt Lück zu: „Daumen drücken für Jogi!“ Und auch der dritte im Bunde, Hans-Jürgen Viele, ansonsten treuer und eiserner Union-Fan, ist sich sicher: „Wir kommen weit.“ Vor allem nach dem Portugal-Spiel war die Euphorie groß. Da flatterten die Deutschland-Fahnen am blauen Himmel des Havellandes, an einem Masten, den sie sich zum Sommermärchen 2006 in ihre Gärten gestellt haben.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht so sicher über den weiteren Verlauf des Turnieres ist sich Fußball-Experte Lück. „Wir spielen zu langsam im Mittelfeld.“ Frankreich und auch Portugal wären zu schnell hinter die Abwehrreihe gekommen, da sieht Lück die große Gefahr. Während Radtke und viele der deutschen Mannschaft im Turnier noch viel zutrauen, ist Lück eher skeptisch: „Vielleicht bis zum Viertelfinale.“ Somit sieht er die Deutschen am Dienstagabend vorn.

Deutschland-Fahnen an Autos

Vermehrt sind Autos mit Deutschland-Fahnen auf den Straßen des Havellands nun zu sehen. Das Public Viewing an einigen Orten, wie im Café am Nymphensee in Brieselang, nimmt jetzt in der EM-Vorrunde an Fahrt auf. „Mit dem Turnier kommt die Begeisterung“, sagt Frank Goslowsky, Pächter des Strandbades. Waren es gegen Frankreich noch 80 Besucher, so zählte er gegen Portugal über 100 Fans, die das Spiel vor der Leinwand im Freien verfolgten. Und auch das Ungarn-Spiel war gut besucht.

Auf Halbmast werden die drei Ketziner Fußball-Nachbarn ihre Deutschland-Flagge bei einer Niederlage nicht setzen – dann kommt sie ganz runter. Und das Vereins-Tuch wird für die kommende Bundesliga-Saison wieder hochgezogen: einmal Bayern, einmal Dortmund, einmal Union.

Von Ulrich Hansbuer