Ehrenamtsbuch fürs Havelland enthüllt

Wer Gutes tut im Landkreis, und das auch noch ehrenamtlich, der hat die Chance auf eine Havelländische Ehrenamtsmedaille. 199 Havelländer sind in den vergangenen drei Jahren auf diese Weise ins Rampenlicht gerückt und öffentlich geehrt worden. Damit die Namen der Ausgezeichneten und ihre Leistungen jederzeit nachlesbar und auffindbar sind, hat sich der Landkreis etwas überlegt und ließ ein Ehrenamtsbuch anfertigen. Landrat Roger Lewandowski hat es am Donnerstag im Schloss Ribbeck enthüllt.

Ehrenamtliche sind der große Schatz

„Im Havelland gibt es sehr viele Menschen, die sich in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich engagieren und so das gesellschaftliche Leben in unserem Landkreis auf vielfältige Weise bereichern“, sagte Lewandowski und ergänzte: „Genau diese Menschen sind unsere großen Schätze“. Mit dem Ehrenamtsbuch wolle man dieses Engagement dauerhaft an einem prominenten Ort würdigen – und das sei das Schloss Ribbeck. Alle bisherigen Preisträger der Havelländischen Ehrenamtsmedaille sind in dem Buch aufgelistet. Dazu kommen diejenigen, die künftig diese Auszeichnung erhalten.

Auf dem Titel des Buches ist die Ehrenamtsmedaille abgebildet. Quelle: Jens Wegener

Sie schreiben sich allerdings nicht selbst ein. Diese Arbeit übernimmt der Berliner Kalligraf Bernd Thiel: „Ich trage alle Namen in englischer Schreibschrift ins Buch ein. Das verlangt Ruhe und Erfahrung, denn Fehler sind nicht erlaubt“.

Die Namen werden in englischer Schreibschrift eingetragen. Quelle: Jens Wegener

Das von dem Berliner Buchbinder Christian Klünder gefertigte Ehrenamtsbuch ist in einer Glasvitrine untergebracht. Aufgeschlagen ist immer die Seite mit den zuletzt Ausgezeichneten. Daneben liegt ein Tablet-PC, mit dem sich Interessierte durch die verschiedenen Jahre und ihre Preisträger klicken können. Zu jedem Geehrten gibt es einen kurzen Text. Insgesamt hat der Landkreis rund 3800 Euro für das Buch und das Tablet investiert. Für etwa 15 Jahre sind genug Seiten in dem in Leder gebundenen Buch. Dann müsse es Band 2 und Band 3 geben, so Lewandowski.

Ziel: Eine Feier auch in diesem Jahr

Vergeben wird die Ehrenamtsmedaille jedes Jahr in verschiedenen Kategorien wie Feuerwehr und Rettungswesen, Kunst und Kultur, Politik, Soziales oder Sport.

„Sofern es der weitere Verlauf der Corona-Pandemie zulässt, wollen wir in diesem Jahr wieder engagierte Havelländer bei einem Empfang für ihre Leistungen ehren“, so der Landrat. Einen konkreten Termin gibt es für die Veranstaltung noch nicht.

Von Jens Wegener