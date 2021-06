Ehrenbürgerschaft für Christel Schulz: Das sind die Gründe der Stadt Rathenow

Rathenow

Christel Steffin war 16 Jahre alt und man schrieb das Jahr 1956. Da durfte die Rathenowerin eine Reise um die halbe Welt antreten – nach Melbourne. Die Leistungsschwimmerin gehörte zum gesamtdeutschen Olympiaaufgebot. Vier Jahre später – in Rom – gab es dann Staffel-Gold im Freistil.

Inzwischen hat Christel Schulz, wie sie schon lange mit Nachnamen heißt, viele weitere Titel gesammelt. Landesmeisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften im Masters-Schwimmen. Christel Schulz gehörte immer zum Team und sammelte Titel, wie andere Leute Briefmarken.

SVV stimmt zu

Bei einer Sitzung der Stadtverordneten am vergangenen Mittwoch lag der Vorschlag auf dem Tisch, Christel Schulz zur Ehrenbürgerin der Stadt Rathenow zu bestimmen. Dies müssen die Stadtverordneten mit einem qualifizierten Mehrheitsbeschluss bestätigen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit – es handelte sich um eine Personalentscheidung – stimmten die Stadtverordneten zu.

Der Vorschlag kam von Rathenower Bürgern, war am Rande der Sitzung zu erfahren. Christel Schulz habe den Namen der Stadt Rathenow nicht nur in die Welt getragen, sondern durch die vielen Medaillen und die Olympiateilnahmen positiv besetzt.

Christel Schulz bei der Sportlerehrung des Landkreises. Quelle: Heike Wilisch

Mittlerweile ist Christel Schulz 81 Jahre alt. In der Rathenower Schwimmhalle zieht sie aber immer noch ihre Bahnen. „So fit, wie Christel Schulz muss man erst einmal ein“, sagte ein Stadtverordneter am vergangenen Mittwoch. Das sei schon ein Phänomen.

Ein ständiger Gast war Christel Schulz stets bei den Sportlerehrungen des Landkreises Havelland und bei den Sportlerehrungen der Stadt Rathenow. Da im Corona-Jahr 2020/2021 Jugendliche im Mittelpunkt der Sportlerehrung des Landkreises standen, kam sie diesmal nicht auf das Treppchen. Die Ehrungen wurden am Freitag vor einer Woche im Strandbad Ketzin vergeben.

Aufgehört und weitergemacht

Im Jahr 1963 hörte sie auf mit dem Sport. „Doch als meine Söhne An-dreas und Michael groß genug waren und ich als Schwimmlehrerin sowieso im Bad war, fing ich wieder an”, diktierte Christel Schulz einem MAZ-Reporter vor einigen Jahren in den Block. Dankbar ist sie für ihr Umfeld, in dem sie trainieren kann. Das sei unbedingt erforderlich, um erfolgreich zu sein.

Nun also die Ehrenbürgerschaft. „Sie hat sich sehr gefreut, als ich ihr das mitgeteilt habe“, sagte Bürgermeister Ronald Seeger (CDU). Ihm war es überlassen, die gute Botschaft zu überbringen.

Christel Schulz (M.)bei den Europameisterschaften der Mastersschwimmer in Slowenien 2018. Quelle: privat

Zu welcher Gelegenheit man nun die Urkunde offiziell übergibt, ist noch nicht klar. „Wir werden den passenden Moment finden“, sagt dazu der Vorsitzende der Rathenower Stadtverordnetenversammlung, Corrado Gursch (CDU).

Erst vor einigen Wochen hatte die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, die ehemalige norwegische Bischöfin Rosemarie Köhn zur Ehrenbürgerin zu machen. Sie war in Rathenow geboren und wanderte später nach Norwegen aus.

Buch geschrieben

Hier verfasste die erste Frau im Bischofsamt in Norwegen ein Buch, in dem sie auch ihre Kindheit in Rathenow beschreibt. Sie habe den Namen der Stadt in norwegischer Sprache in die Welt getragen, hieß es in der Begründung. Die hoch betagte Rosemarie Köhn kann ihre Urkunde nicht mehr persönlich entgegen nehmen. Sie wurde per Post auf den Weg nach Norwegen geschickt.

Ehrenbürger sind in Rathenow neben Christel Schulz und Rosemarie Köhn außerdem Klaus Eichler und Günter Thonke.

Christel Schulz, Margot Zimmermann, Gerald Kirchner, Bärbel Wodtke und Doreen Hesse (von links) bei einem Wettkampf. Quelle: privat

Wie Corrado Gursch betonte, werde die Stadtverordnetenversammlung nun einen Kriterienkatalog zur Vergabe von weiteren Ehrenbürgerschaften aufstellen. „Sonst wird dieser Würdigung entwertet.“

Die Ehrenbürgerin wird man auch in Zukunft in der Schwimmhalle sehen – wenn sie hier ihre Bahnen zieht.

Von Joachim Wilisch