Brandenburg/H

Sonja Eichwede (SPD) wird die neue direkt gewählte Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis 60. Sie liegt am Ende eines spannenden Wahlabends rund 12 Prozent vor der bisherigen Mandatsinhaberin Dietlind Tiemann (CDU).

Per Videobotschaft gratulierte die unterlegene Christdemokratin ihrer sozialdemokratischen Herausforderin. Im Moment gilt Tiemanns Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag über die Landesliste als unwahrscheinlich. Aber das Endergebnis liegt noch nicht vor.

Nach Auszählung von 371 der 379 Wahlbezirke liegt die 33 Jahre alte Amtsrichterin aus Brandenburg an der Havel uneinholbar in Führung. Auf sie entfallen im Wahlkreis 60 demnach 32,1 Prozent der Erststimmen. Die doppelt so alte Dietlind Tiemann bekommt diesmal nur 20,2 Prozent der Erststimmen, damit aber immerhin rund fünf Prozent mehr, als die CDU Zweitstimmen auf sich vereinigt.

Erfolg der AfD im Wahlkreis 60

Der klare Abstand ist wohl auch damit zu erklären, dass sich 16,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler mit ihrer Erststimme für den AfD-Bewerber Axel Brösicke entschieden haben, der wie die beiden Konkurrentinnen in Brandenburg an der Havel lebt.

Linken-Kandidat Tobias Bank liegt mit 8,2 Prozent Erststimmen vor dem Zweitstimmenergebnis seiner Partei (7,9 Prozent). Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 60 gibt der Landeswahlleiter mit 73 Prozent an.

CDU ist die große Verliererin

Die CDU ist auch im Wahlkreis 60 die große Wahlverliererin. Sie büßt 13 Prozent ein, fast die Hälfte ihres Wahlergebnisses von 2017. Bei den Zweitstimmen im Wahlkreis 60 landet die AfD sogar mit 16,3 Prozent noch vor der CDU, die nur auf 15,3 Prozent kommt. Bei den kleineren Parteien liegen die Grünen mit 8,4 Prozent knapp vor FDP und Linken mit jeweils 8,2 Prozent.

Die Stimmung auf der Wahlparty der SPD im Turbinenhaus ist von Anfang an recht gut und steigert sich, sobald die ersten Ergebnistendenzen im Wahlkreis 60 mit Direktkandidatin Sonja Eichwede durchsickern. Wohl kaum jemand hat mit einem derart klaren Abstand zwischen der Sozialdemokratin und der in der Region sehr bekannten Christdemokratin gerechnet.

Eichwede: Ich bleibe demütig

Auch Sonja Eichwede gesteht in einer ersten Stellungnahme: „Eine so deutliche Zustimmung habe ich nicht erwartet.“ Im nächsten Atemzug fügt sie ihrer „unglaublichen Freude über das Vertrauen und die Zustimmung“ den Satz hinzu: „Ich bleibe demütig.“

Natürlich seien sie und ihre SPD in diesem Wahlkampf beflügelt worden von den mit den Wochen immer besser werdenden Prognosen. Sie selbst habe sehr gekämpft und sei viel unterwegs gewesen. „Ich habe an 2000 Türen geklopft“, berichtet Sonja Eichwede.

Sonja-Sonja-Rufe

Den ganzen Wahlabend über bremst die Sozialdemokratin die Euphorie im Saal, die sich irgendwann mit „Sonja-Sonja“-Rufen Luft macht. Auch als schon mehr als dreiviertel der Stimmen ausgezählt sind, bleibt die aus Bremen stammende Brandenburgerin vorsichtig, gesteht dann aber langsam: „Ich bin selten sprachlos, aber jetzt bin ich gerade sprachlos.“

Daniel Keip, Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Brandenburg an der Havel, gratuliert da schon mit einem Blumenstrauß und den Worten: „Sehr geehrte Frau Bundestagsabgeordnete“. Sonja Eichwede habe gezeigt, dass man auch als Newcomerin durchstarten kann. „Du bist unsere Stimme für die Region, du wirst das Ding rocken“, jubelt Keip unter dem Beifall von inzwischen fast 100 Genossen..

Respekt vor Frau Tiemann

Die Siegerin der Wahl im Wahlkreis 60 wird den ganzen Abend über nicht übermütig. Sie lobt das „sehr respektvolle Verhältnis zu Frau Tiemann im Wahlkampf“. Dabei hatte die sieggewohnte CDU-Politikerin anfangs kaum mit ernsthafter Konkurrenz gerechnet und stand damit sicher nicht allein.

Kurz nachdem Sonja Eichwede im Frühjahr als heimische SPD-Kandidatin feststand, schrieb ihr die CDU-Titelverteidigerin ins Stammbuch, es sei „nicht die Zeit für Debütantinnen“. Am Wahlabend ist Dietlind Tiemann eine gute und faire Verliererin.

Interessen des ländlichen Raums

Sonja Eichwede mit ihren Eltern und Wahlkampfunterstützern Elisabeth und Wolfgang Eichwede. Quelle: Jürgen Lauterbach

Siegerin Eichwede bedankt sich am Wahlabend ausführlich bei ihrem Wahlhelferteam und auch bei ihren Eltern Elisabeth und Wolfgang Eichwede. Nun komme es darauf an, die Interessen des ländlichen Raums und der Stadt Brandenburg nach Berlin zu tragen.

Eichwede lobt auch das sehr faire und gute Verhältnis zu ihrer Mitbewerberin Alexandra Pichl (Grüne) sowie zu Tobias Bank (Linke) und Patrick Meinhardt (FDP).

Von Jürgen Lauterbach