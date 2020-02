Ein Buch über das bewegte Leben eines Havelländers

Kriele

Er hat lange gezögert, überlegt und zunächst auch etwas gezweifelt ob es jemanden interessiert. Schließlich konnten seine Frau Renate und Freunde ihn doch überzeugen. So machte er sich ans Werk und ist nun selbst höchst zufrieden mit dem Resultat in Buchform.

Der Havelländer Klaus-Peter Zimmermann - Jahrgang 1951 – erzählt Geschichten aus seinem Leben als Pilot, Rennfahrer und Unternehmer. Theo Wingender hat alles aufgeschrieben für das Buch „Ein Leben im Donner der Motoren“, gedruckt und herausgegeben vom Tredition Verlag in Hamburg.

Es sind Geschichten aus einem selbstbestimmten Leben, voller Überraschungen, mit unerwarteten Wendungen, Zufällen, Abenteuern und viel Arbeit. Spannend erzählt nimmt Klaus-Peter Zimmermann die Leser aus seiner Kinder- und Jugendzeit in der DDR mit hinein in die Wendezeit und die ersten Jahrzehnten der deutschen Wiedervereinigung.

Ausbildung zum Agrarflieger

Es ist ein sehr persönliches Buch mit politischen Entwicklungen im Hintergrund. Und voller Leidenschaft für Flugzeuge, Motorräder, Oldtimer und Rennwagen. So verläuft sein Leben eben auch im Donner der Motoren.

Klaus-Peter Zimmermann ist geboren in Nauen und aufgewachsen in Falkensee. Er erzählt seine Entwicklung vom einst gelangweilten Schüler zum engagierten Lehrling. Der erfolgreiche Facharbeiterabschluss zum Werkzeugmacher und etwas Glück eröffneten ihm nach der Armeezeit die Möglichkeit zur Ausbildung zum Agrarflieger auf dem Flugplatz Leipzig-Mockau.

Den Flugschein in der Tasche kam er zunächst in Kyritz zum Einsatz. Anschließend startete und landete er auch auf den Agrarflugplätzen Nauen und Stechow im Havelland. In der Freizeit schraubte er seit seiner Jugend an Oldies. Rennwagen wurden zu seine wachsenden Leidenschaft.

Oldtimerrennen auf AVUS und Nürburgring

Ende der 1980er Jahre gehörten Wartburg, ein Alfa-Eigenbau und B8-Formelrennwagen zu seinem Oldtimerfuhrpark. Zimmermann fuhr selbst Oldtimerrennen auf der AVUS, dem Nürburgring und weiteren Strecken. Er nahm an Messen historischer Rennwagen teil und gehörte zu den Mitbegründern von Vereinen rund um donnernde Motoren auf der Straße und in der Luft.

In Bienenfarm kaufte er Land und gründete den dortigen Flugplatz. Als Unternehmer war er inzwischen mit einem Schlüsseldienst und im Immobiliengeschäft erfolgreich. Die Laufbahn als Berufspilot beendete er bereits 1881.

In Kriele kauften Klaus-Peter und Renate Zimmermann einen herunterkommenden Vierseitenhof aus dem Jahr 1929. In neun Jahren sanierten sie das große Anwesen, das als „Freier Ritterhof zum wilden Mann“ mit kulturellen Veranstaltungen und deutschlandweit Oldtimertreffen bekannt wurde. Zimmermann berichtet aus der Zeit in Kreisle ausführlich und leidenschaftlichen Worten. Heute lebt er mit seiner Frau wieder in Falkensee.

Von Norbert Stein