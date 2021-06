Eine Hommage an Orgeln im Havelland

Rathenow/Nauen

Die Orgel ist das größte Musikinstrument, das wir kennen. Und weil das Instrument so vielfältig gespielt werden kann, hat es an der Orgel das Attribut „Königin der Instrumente“ gegeben. Seit vier Jahren sind Orgelmusik und Orgelbau als immaterielles Kulturerbe anerkannt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Orgel wurde für 2021 zum Musikinstrument des Jahres 2021 gekürt. Für die evangelische Kirchengemeinde Rathenow ist das Grund genug, die Orgel in ihrer Vielfalt zu feiern. Rundumsaniert ist zum Beispiel die Orgel in der Dorfkirche Hohennauen. Die Orgel wurde im Jahr 1738 von einem unbekannten Meister geschaffen. Seit 1906 birgt das barocke Orgelgehäuse ein pneumatisches Instrument mit zehn Registern auf zwei Manualen und Pedalen in sich, erbaut von Alexander Schuke.

Aus Zink gegossen

Während des Ersten Weltkrieges wurden aus der Orgel die großen Pfeifen aus Zinn ausgebaut, für die Rüstungsindustrie eingeschmolzen und durch schwere Zinkpfeifen ersetzt. Von den insgesamt 530 Pfeifen der Orgel sind über 250 aus Zink.

Sie wurden mit der Sanierung der Orgel im vergangenen Jahr in der Schuke-Werkstatt in Werder an der Havel wieder durch Zinnpfeifen ersetzt. Die Familie Schuke hat enge Verbindungen nach Hohennauen. Denn Seniorchef Matthias Schuke hat als Jugendlicher auf der Hohennauener Orgel gespielt. Seine Eltern waren mit der damaligen Hohennauener Pfarrersfamilie Riedel befreundet. Rund 75 000 Euro musste der Förderverein Dorfkirche Hohennauen für die Orgelsanierung aufbringen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat dafür 30 000 Euro aus einem Orgelprogramm bewilligt. Das Land Brandenburg gab ebenfalls 30 000 Euro dazu.

Die Orgel in der Kirche Ferchesar. Quelle: Norbert Stein

Eine gute gebrauchte Orgel aus der Sankt-Jacobs-Kirche in Münster wurde in Ferchesar installiert. Es war ein Geschenk aus dem Münsterland. Zustande gekommen ist das, weil eine Besuchergruppe aus Münster zur Bundesgartenschau die Kirche besuchte und dabei erfuhr, dass es keine Orgel gibt. Saniert wurde das fast neue Ferchesarer Instrument von Michael Reinecke, der in Ferchesar aufgewachsen war.

Rundum saniert

Die Großderschauer Kolonistenkirche ließ 1785 Friedrich II. zum Abschluss der Entwässerungsarbeiten im Rhinluch und Dossebruch erbauen. Aber erst 1859 baute Friedrich Herrmann Lütkemüller eine Orgel für das Gotteshaus. Seit Anfang der 1980er-Jahre erklang das Instrument nicht mehr. Der Blasebalg war kaputt, Pfeifen und andere Teile defekt. Nahezu zehn Jahre sammelte der Gemeindekirchenrat Geld für die Restaurierung. Dann war es geschafft. Der Gemeindekirchenrat beauftragte Matthias Beckmann aus Friesack mit der Reparatur des Instrumentes. Der Orgelbauer brachte die wiederverwendbaren Pfeifen in Ordnung, auch den Blasebalg, den er zudem mit einem Elek-tromotor ausstattete. Rund 17 000 Euro hat das gekostet.

Die Großderschauer Kirche. Quelle: Norbert Stein

Mit den letzten großen Sanierungsschritten soll auch in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche zu Rathenow wieder eine Orgel eingebaut werden. Der Förderkreis zum Wiederaufbau der Kirche verkauft kleine Orgelpfeifen an Spender. Euro für Euro vergrößert sich die Spendensumme.

Mit einem „Orgelband“ würdigt der Kirchenkreis Nauen-Rathenow vom 20. bis 29. August das Instrument des Jahres.

Die Termine

Am 20. August erklingt um 13 Uhr in Ribbeck in der Kirche Orgelmusik zur Mittagszeit. Unter dem Motto „Zeit für die Seele“ musiziert Kantor Holger Wiesner am 21. August um 18 Uhr in der Dorfkirche Königshorst. Ein musikalischer Gottesdienst mit Kantor Holger Wiesner ist am 22. August um 10 Uhr in Ribbeck. „Die Orgel und ihre Schüler“ ist das Thema am 23. August um 15 Uhr in der Jacobi-Kirche in Nauen mit Kantorin Anne König. Am 24. August zu 18 Uhr lädt Anne König zu einer Orgelreise in die Dorfkirche Paretz ein. Orgelmusik zum Abend erklingt am 25. August zu 18 Uhr in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche Rathenow. Kantorin Christiane Görlitz musiziert an der Truhenorgel. Holger Wiesner spielt am 25. August zu 18 Uhr eine „Orgelmusik zur Abendzeit“ in der Dorfkirche Berge. Die Dorfkirche Pessin ist am 26. August zu 18 Uhr der Ort für das Thema „Zeit für die Seele“ mit Holger Wiesner. In der Nauener Stadtkirche Sankt Jacobi musiziert Kantorin Anne König am 27. August zu 18 Uhr und spielt „Orgelmusik zum Wochenausklang“. Am 28. August zu 18 Uhr heißt es dann noch einmal „Zeit für die Seele“ mit Holger Wiesner in der Dorfkirche Pausin.

Von Joachim Wilisch