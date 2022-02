Eine Zeitreise durch über 800 Jahre Rathenower Stadtgeschichte

Rathenow

Im nahezu ausverkauften Kulturzentrum erlebten die Besucher eine historische Stadtführung durch 800 Jahre Rathenower Geschichte – kombiniert mit einem leckeren Essen. Das Theater „Lichtblick“ lud zu einer „Reise in die Vergangenheit“ ein. Dazu kochte und servierte das Team des Restaurants „Lumens“ Schweinefilet mit grünen Bohnen und Rosmarinkartoffeln.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich grüße Euch, ihr mutigen Männer und Frauen, auf meiner Reise durch die Stadtgeschichte. Ich möchte Euch auch warnen, macht mit, was Euch gesagt. Sonst verändert Ihr den Lauf der Geschichte.“ So begrüßte Nachtwächter Hinz (Stefan Schulz-Raupach) die Zuschauer im Blauen Saal und erklärte ganz nebenbei die Entstehung der ersten von mehreren heute noch gebräuchlichen Redewendungen.

Beginn der historischen Stadtführung mit dem Rathenower Nachtwächter Hinz (Stefan Schulz-Raupach). Quelle: Uwe Hoffmann

„Sie können mich gern auch ‚Kunz’ nennen. Denn die Namen ‚Hinz’ und ‚Kunz’ waren im Mittelalter so gebräuchlich wie heute ‚Müller’ oder ‚Meier’.“ In historischen Kostümen führten die Darsteller die Zuschauer mit kleinen kurzweiligen Spielszenen in das Mittelalter des Markgrafen Waldemar (1308 bis 1319), die Zeit der Hexenverfolgungen, wie die der Havelländerin Susanna, der als „Hexe“ der Prozess in Spandau gemacht wurde.

Die Schweden in Rathenow

Man nahm sie mit zu den Ereignissen der schwedischen Besetzung Rathenows 1675, der jahrhundertelangen Ziegelherstellung in der Region, ins Jahr 1913, als Kaiser-Prinzessin Viktoria mit ihrem frisch angetrauten Welfen-Prinzen Ernst-August und Oberleutnant der Zietenhusaren für einige Monate in Rathenow lebte, sowie in das, bis heute anhaltende, Kapitel der 1801 in Rathenow begründeten optischen Industrie.

Lesen Sie auch Mit dem Rathenower Theater Lichtblick auf Zeitreise

Dazu kamen die Schauspieler immer wieder durch den Saal, traten auf der kleinen Bühne vor einem leinwandgroßen Foto einer Ansicht aus der Jederitzer Straße zum alten Rathaus und dem 1828 neu errichtetem Turm von Sankt-Marien-An-dreas auf und spielten auch immer wieder zwischen den Tischen der Zuschauer.

Die Zuschauer wurden mit einbezogen. Quelle: Uwe Hoffmann

Am besten kamen die Spielszenen an, bei denen die Zuschauer aktiv einbezogen wurden. So wurde ein Besucher von Markgraf Waldemar (Stefan Schulz-Raupach) zum Ritter Kuno geschlagen. Und wer hätte gewusst, dass die Steinstraße als erste Straße in Rathenow mit Steinen gepflastert wurde?

Fortsetzung folgt

„Aus der Geschichte Rathenows gibt es noch vieles mehr zu erzählen. Aber das erfahren Sie in einer kommenden Fortsetzung unserer Stadtführung. Sie waren ein bezauberndes Publikum und heute ein besonderes. Denn mit der heutigen Veranstaltung haben wir gemeinsam das 25-jährige Bestehen unseres Theatervereins ‚Lichtblick’ eingeläutet. Das werden wir in diesem Jahr ordentlich feiern“, so Vereinsvorsitzender Stefan Schulz-Raupach zum Ende der Aufführung.

Die Aufführungen waren gut besucht. Quelle: Uwe Hoffmann

Im September wird es ein neues Krimi-Dinner mit Inspektor Hinkemüller geben, der nach vier Jahren Pause im September 2020 mit seinem elften Fall zurückkehrte.

Weihnachtsmärchen

Am zweiten Advent spielt Lichtblick ein neues Märchen. Höhepunkt im Jubiläumsjahr ist das neue Erwachsenen-Stück, die Verwechslungskomödie „Tante Jutta aus Kalkutta“. Christa Eißer aus Rathenow war begeistert: „Die Vorstellung war durch die Bank einfach gut. Wir werden uns gleich Karten für das neue Stück im Mai kaufen.“

Lesen Sie auch Peter Pan begeistert im Theater „Lichtblick“

Christa Eißer hatte sich mit drei Freundinnen einen schönen Abend gemacht. „Ich bin heute vor allem wegen der Vorstellung hier, weil meine Enkelin Claudia Wagner mitspielt.“

Eine Premiere

Die vier Frauen besuchten schon die eine oder andere Vorstellung mit „Lichtblick“, aber eine Vorstellung, kombiniert mit einem Essen, war für alle vier eine Premiere. „Die Kostüme waren toll. Am besten war der Nachtwächter, der durch die Veranstaltung führte. Und das Essen war super“, ergänzte Monika Drews, deren Enkelin Sophia Drews im Service aushalf.

Ziegeleibesitzer-Gattin (Franziska Rahn) (re.) im Gespräch mit einer Hofdame Friedrichs des Großen über den Bau des Schlosses Sanssouci in Potsdam mit Rathenower Ziegeln und Zuschauer als Ziegeleiarbeiter. Quelle: Uwe Hoffmann

Im Mai 2019 führte „Lichtblick“ mit „Wenn der Nachbar dreimal klingelt“ sein letztes Erwachsenen-Stück auf. Das für Mai 2020 geplante Stück „Im Weißen Rössl am Wolzensee“ fiel wegen Corona aus. Während der Pandemie entwickelte „Lichtblick“ mit einer geschichtlichen Stadtführung in historischen Kostümen und mit kurzweiligen Spielszenen – Open Air durch ehemalige Altstadt und barocke Neustadt – eine coronakonforme Veranstaltung. Dabei wurden die Gäste immer wieder in die Spielszenen einbezogen.

Jetzt kommt Tante Jutta

Für „Tante Jutta aus Kalkutta“, am 7. Mai, 19.30 Uhr, mit „Lichtblick“ gibt es bereits Tickets: an der Theaterkasse des KuZ, telefonisch unter 03385/51 90 51 oder online unter www.kulturzentrum-rathenow.de.

Von Uwe Hoffmann