Brandenburg/H

Gretchen ist noch klein wie ein Kätzchen: Polizisten der Inspektion in Brandenburg an der Havel haben ein Rehkitz aus einer Wohnung in der Altstadt gerettet. Kinder hatten es beim Spielen gefunden und einfach mit nach Hause genommen. Das Wildtier ist wohlauf und jetzt in einer Aufzuchtstation im Havelland. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.

Gretchen fühlt sich geborgen und wird jetzt aufgepäppelt. Quelle: Polizeidirektion West

Die Rettungsaktion mit Happy End ereignete ich demnach bereits am Donnerstag vergangener Woche. Eine Zeugin hatte der Polizei den Hinweis auf das Kitz in der Wohnung gegeben. „Sie machte sich berechtigt Sorgen um die artgerechte Haltung des Tieres“, erklärt Polizeisprecherin Therese Franz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

Anzeige

Die Polizisten fuhren dann gegen 17 Uhr zum Reheinsatz. „Die Beamten fanden ein kleines Kitz, das die Kinder etwa eine Woche zuvor beim Spielen im Wald gefunden und mitgenommen hatten, in der Wohnung der Familie“, berichtet Therese Franz. Das Tier sei in der Tat nicht größer als eine Katze.

Weitere MAZ+ Artikel

Gretchen wird jetzt aufgepäppelt

Die Beamten nahmen das kleine Reh erst einmal in Obhut. „Nach vielen engagieren Telefonaten wurde über die Tierrettung Potsdam schließlich ein Kontakt nach Schönwalde-Glien im Havelland vermittelt, wo das kleine Rehkitz von einer Wildtier-Aufzuchtstation aufgenommen wurde“, berichtet Franz weiter.

Dem Kitz gehe es jetzt gut. „Die Dame, die sich dort ehrenamtlich um Wildtiere in Not kümmert, päppelt Gretchen auf und wird sich für eine artgerechte Haltung und Aufzucht des kleinen Rehs einsetzen“, so Therese Franz.

Von hms