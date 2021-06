Elektro-Mobilität im Havelland: So rasant steigt die Nachfrage

Havelland

Vor gut fünf Jahren interessierte sich noch so gut wie kein Verbraucher für Elektroautos. Mittlerweile sind knapp 800 E-Autos im Landkreis Havelland angemeldet. Und immer mehr Kunden strömen in die Autohäuser, um sich zu Plug-in-Hybriden, Mild-Hybriden und vollelektrischen Autos beraten zu lassen. Besonders nachgefragt sind derzeit vollelektrische und sogenannte Plug-in-Hybridautos.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei Alexander Stach, Geschäftsführer der Havelland Automobile in Nauen interessiert sich etwa jeder vierte Kunde für ein elektrobetriebenes Auto. „Das Informationsangebot, etwa im Internet, sowie die Modellvarianten der Hersteller nehmen ständig zu. Zusammen mit einer immer weiter steigenden Alltagstauglichkeit der Fahrzeuge ist die hohe Nachfrage keine Überraschung“, erklärt Stach.

E-Autos verlangen intensive Beratung

Ähnlich sieht das Jörg Seemann-Arnhölter, Geschäftsführer des Autohauses Dallgow: „Die Nachfrage steigt rasant und obwohl die meisten Kunden bereits gut informiert herkommen, verlangen Elektroautos eine intensive Beratung.“ Auch der Abbau von Ängsten gegenüber der neuen Technik spiele eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung, ergänzt er.

Geschäftsführer Alexander Stach und Verkaufsleiter Christian Müller Autohaus Havelland in Nauen. Quelle: Max Braun

Doch was unterscheidet die Antriebsarten dieser Autogeneration? Das vollelektrische Auto wird ausschließlich über einen Elektromotor angetrieben. Beim Plug-in-Hybrid gibt es sowohl einen eigenständigen Elektro- als auch einen Verbrennungsmotor. Diese Autos können über Distanzen um die 50 Kilometer rein elektrisch fahren. Bei Bedarf können Verbrenner und Elektromotor zusammenarbeiten und auch weitere Strecken spritsparend überwinden.

Der Akku für den Elektromotor wird wie bei vollelektrischen Fahrzeugen an der Steckdose geladen. Daher auch die Bezeichnung Plug-in-Hybrid. Der sogenannte Mild-Hybrid hat ebenfalls Elektro- und Verbrennungsmotor. Hier unterstützt der E-Motor allerdings nur und kann den Wagen nicht allein antreiben.

Bis zu 9000 Euro Ersparnis

Die Förderung von vollelektrischen Autos und Plug-in-Hybriden ist mittlerweile beträchtlich. Bis zu 9000 Euro Ersparnis sind beim Kauf eines rein elektrischen Autos mit der Förderung des Bundes und dem Nachlass der Hersteller laut ADAC möglich.

Bei einem Plug-in Hybrid sind es bis zu 6750 Euro. „Seit der Bund im Zuge der Krise die sogenannte BAFA-Prämie verdoppelt hat, ist das Interesse an E-Autos enorm gestiegen. Der Zoe, das E-Auto von Renault, ist derzeit das meistverkaufte Auto der Marke“, weiß Martin Schulz, Geschäftsführer im Autohaus Schulz in Göttlin.

Martin Schulz vom Autohaus Schulz in Göttlin fährt selbst ein E-Auto. Quelle: Christin Schmidt

2019 habe das Unternehmen drei bis vier E-Fahrzeuge pro Jahr verkauft, inzwischen sind es etwa zwölf. Und dieser Trend werde sicher nicht so schnell abreißen. Es seien vor allem Pendler, die sich für ein E-Auto entscheiden. Aber auch Senioren, die sich zum Auto noch eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach packen, um künftig zu Hause tanken zu können, steigen von Benzin auf Strom um.

Grundsätzlich stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung um den Akku zu laden. Zum einen über die herkömmliche Steckdose, zum anderen über eine sogenannte „Wallbox“, die mit mit Starkstrom arbeitet. Mit der Wallbox dauert ein vollständiger Ladevorgang je nach Modell etwa zwei bis sechs Stunden.

Bei einer herkömmlichen Steckdose, die auch für einen Ladevorgang genutzt werden kann, teilweise über zehn Stunden. Darüber hinaus ist auch nicht jede gewöhnliche Steckdose für eine solche dauerhafte Belastung geeignet.

84 Ladevorgänge an der Ladesäule des Kreises

Eine weitere Option bieten öffentliche Ladesäulen, von denen es mittlerweile 26 im Havelland gibt. Der Landkreis selbst verfügt über eine öffentliche Ladesäule auf einem Parkplatz vor dem Kreishaus in Nauen, die 2020 in Betrieb genommen wurde. Im vergangenen Jahr gab es hier 84 Ladevorgänge. Darüber hinaus betreibt die Landkreisverwaltung für den eigenen Fuhrpark 16 Ladesäulen.

Auch für Autohändler und Werkstätten ändert sich einiges mit den vollelektrischen Pkw. Die neuesten Modelle ähneln dabei bereits Smartphones, bei denen neue Betriebssysteme aufgeladen werden, um beispielsweise Assistenzsysteme oder technische Änderungen anzupassen. So kann unter anderem auch die Reichweite, die mittlerweile bei bis zu 400 Kilometern liegt, oder das Fahrverhalten des Wagens beeinflusst werden.

Vorzüge mit dem E-Kennzeichen

Für Arbeiten an den Elektro-Flitzern werden eigens neue sogenannte Hochvolttechniker ausgebildet, erklärt Jörg Seemann-Arnhölter. Drei solcher Hochvolttechniker habe man bereits in der Dallgower Filiale. In Zukunft will man hier weiter in Elektromobilität investieren. Beispielsweise braucht das Elektroauto bei speziellen Wartungsarbeiten, vor allem am Akku, einen sogenannten Quarantäneplatz. So sollen die Brand- und Entzündungsgefahr und eine Beschädigung anderer Autos minimiert werden.

Beim Kauf eines Elektrofahrzeuges kann das dazugehörige E-Kennzeichen am Auto angebracht werden. Allerdings ist das kein Muss. Mit einem E-Kennzeichen können aber Vorzüge für bestimmte Parkplätze oder sogar das Befahren der Busspur in Kraft treten. Diese Regelungen sind jedoch nicht bundeseinheitlich und können von Kommune zu Kommune variieren. Auch ein rein elektrisch fahrendes Auto kann ein gewöhnliches Kennzeichen haben und braucht immer noch die grüne Umweltplakette.

Weniger Steuern, weniger Wartungskosten

Bleibt die Frage, was für den Kauf eines E-Autos spricht? „Die Kosten für die Wartungen sind günstiger – kein Motoröl, deutlich weniger Verschleiß. Dazu zahlt man weniger für die Versicherung und weniger Steuern. Ich persönlich finde es zudem toll, nicht mehr zur Tankstelle fahren zu müssen und vor allem das leise Fahren, das ruhige Dahingleiten und das zugleich sportliche Fahren, all das ist wirklich schön“, sagt Martin Schulz, der inzwischen selbst ein E-Auto fährt.

Als Händler macht er sich aber auch über die ungewisse Entwicklung der E-Fahrzeuge Gedanken. Die Autos würden sehr viel kosten, aber was sie in ein paar Jahren noch wert sind, wisse niemand.

„Die Akkus entwickeln sich immer weiter. Wer will da in fünf Jahren noch ein E-Auto mit einem fünf Jahre alten Akku kaufen? Deshalb ist es extrem schwer einzuschätzen, was man mit diesen Fahrzeugen in ein paar Jahren macht“, sagt Martin Schulz. Dass es in zehn Jahren keine E-Autos mehr geben wird, glaubt er aber nicht. Im Gegenteil, wenn die Akkus billiger in der Produktion und besser in der Kapazität werden, werde sich kaum noch jemand für einen Benziner entscheiden.

Von Christin Schmidt und Max Braun