Elstal: Akademie für Bahn-Nachwuchs geplant

Die zweite gute Nachricht innerhalb weniger Tage kommt vom Bahn Technologie Campus Havelland (BTC) in Elstal. Nachdem die mögliche Ansiedlung des Schienenfahrzeugherstellers Stadler bekannt wurde (MAZ berichtete), hat jetzt der Landkreis als Vorhabenträger des BTC die Initiative zum Bau einer Bahn-Bildungsakademie auf dem Areal ergriffen.

Mehr als fünf Millionen Euro wird das Vorhaben kosten – Geld, das vor allem als Fördermittel nach Elstal fließen soll. Damit das gelingen kann, votierten die Kreistagsmitglieder (bei Abwesenheit der AfD) einstimmig für die Realisierung des Vorhabens, indem sie den nötigen finanziellen Eigenanteil des Kreises von rund 400 000 Euro freigaben.

Investition von rund fünf Millionen Euro

Die Gesamtinvestition liegt bei rund 5,1 Millionen Euro, ein Fördermittelantrag für rund 4,7 Millionen Euro wurde bereits im Oktober an die Investitionsbank des Landes Brandenburg gestellt. Die Folgekosten nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Akademie sollen sich auf jährlich etwa 72 000 Euro belaufen.

Der entstehende Bahn Technologie Campus soll Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Einrichtungen der beruflichen sowie der Hochschulbildung, die mit Bahnthemen zu tun haben, an einem gemeinsamen Standort zusammenführen. „Daraus ergeben sich Synergien, die alle dazu beitragen, die derzeitige Fachkräftesituation zu verbessern und zugleich das System Bahn mit Innovationen und neuem Schwung zu versehen“, heißt es in dem Beschlussantrag, der von allen Fraktionen des Kreistages (außer der AfD) unterschrieben wurde.

Ausbildung für Bahn-Berufe

Vor diesem Hintergrund sei zur vollen Ausnutzung der „hervorragenden Bildungsmöglichkeiten am BTC Havelland ein eigenes Bildungsgebäude mit geeigneten Räumen für Lerngruppen erforderlich“. Dieses Gebäude solle und könne gemeinsam von den Bildungspartnern aus dem Bereich der Aus- und Weiterbildung genutzt werden. Die Baumaßnahmen sind für den Zeitraum 2022 bis 2024 vorgesehen. Sollte es keine Förderung seitens der ILB geben, wird das Vorhaben nicht umgesetzt.

Landrat Roger Lewandowski (CDU): „Ich freue mich über die Beschlussfassung des Kreistages, weil sie die Komplettierung des Gesamtkonzeptes am BTC-Standort darstellt. Wir werden nun versuchen, die entsprechende Förderung vom Land zu erhalten, um das Projekt realisieren zu können.“ Aufgrund von Altersabgängen in der Bahnbranche werde die Nachwuchsgewinnung und die Ausbildung von Fachkräften für den Bahnbereich immer wichtiger. „Dazu soll mit der Bahn-Bildungsakademie ein wichtiger Beitrag geleistet werden“, so der Landrat gegenüber der MAZ.

Ähnlich äußert sich der Geschäftsführer der BTC-GmbH, Andreas Guttschau. „Für die Nachwuchsgewinnung im Bereich Bahn ist solch eine Einrichtung wichtig. Und sie passt an den Standort in Elstal.“ Sobald der Fördermittelantrag bewilligt wird, gehe es daran, ein Konzept für die Akademie zu erarbeiten, sodass wir mit dem Neubau vielleicht noch in 2022 loslegen können, so Guttschau.

