Elstal: Was die Eisbären-Fans bei Karls erlebten

Elstal

Vier Stunden vor Beginn der Autogrammstunde der Eisbären Berlin hatte es die ersten Fans am Sonnabend in Karls Erlebnis-Dorf nach Elstal verschlagen. Aus Hohenschönhausen war Marko Schulze mit einigen Freunden schon um 10 Uhr angereist, um seinen Idolen mal ganz nah zu sein. „Natürlich habe ich eine Dauerkarte, und natürlich bin ich bei jedem Heimspiel dabei. Aber hier den Spielern gegenüber zu stehen, Autogramme einzusammeln und mal einen kurzen Plausch mit den Jungs zu machen, das ist das frühe Aufstehen am Sonnabend wert“, meinte der 41-Jährige. Gleich mehrere Trikots hatte er dabei, die er alle signieren lassen wollte, was auch gelang.

Familie Meyer aus Nauen war dabei. Quelle: Jens Wegener

Karls ist Premiumpartner der Eisbären

Seit vier Jahren besteht eine sogenannte Premium-Partnerschaft zwischen dem Unternehmen Karls und dem Berliner Eishockeyclub Eisbären, der inzwischen acht deutsche Meistertitel gewonnen hat und sich damit Rekordmeister nennen darf. Zu dieser Kooperation gehöre es, dass das Team einmal im Jahr nach Elstal kommt und für die Fans da ist“, sagte Frank Havemann, Repräsentant bei Karls in Elstal.

Vor 14 Uhr bildete sich schon eine Schlange vor dem Eingang. Quelle: Jens Wegener

Spieler in Sondertrikots

Das Zustandekommen dieser Partnerschaft war auch recht kurios, wie sich Havemann erinnert. „Robert Dahl war damals mit der Familie in Chicago und hat dort ein Eishockeyspiel live in einer Arena verfolgt. Anschließend war die Familie so begeistert, dass der Kontakt zu den Eisbären hergestellt wurde.“ Jetzt findet sich das Karls Logo an den Schultern der Spielertrikots. Übrigens auch an den schwarz-goldenen Sondertrikots, die die Spieler der vom Kanadier Serge Aubin trainierten Mannschaft am Sonnabend zur Autogrammstunde, übergezogen hatten. Das seien die Meistertrikots, die nur zu besonderen Anlässen getragen werden, war vom Eisbären-Management zu erfahren.

Pauline Donna aus Rathenower hat einen Puck signieren lassen. Quelle: Jens Wegener

Aber auf die Trikots der Spieler haben die Fans wahrscheinlich nicht so geachtet, denn es ging mehr darum, die eigenen mitgebrachten Schals, Mützen, Jacken und Fotos mit einer Unterschrift aufwerten zu lassen.

Fans aus dem Havelland in der Unterzahl

Unter den geschätzten 400 bis 500 Fans am Sonnabend waren nur wenige Havelländer, die große Mehrheit kam aus Berlin und anderen Landkreisen Brandenburgs. Aber Doreen Bewersdorf und ihre Tochter Pauline Donna hatten den Weg aus Rathenow nach Elstal nicht gescheut. Mutter Doreen zählt sich seit 2018 zu den Eisbären-Fans: „Bis zum Beginn von Corona hatten wir auch eine Dauerkarte für die Heimspiele. Jetzt gehen wir noch punktuell zu den Spielen. Die Stimmung dort ist einmalig.“ Sie hatte sich erst am Freitag beim Heimspielsieg gegen Mannheim mehrere Pucks gekauft, die nun mit Unterschriften der Spieler versehen wurden.

Die Fans standen Schlange. Quelle: Jens Wegener

Ihre 21-jährige Tochter Pauline ist auch seit drei Jahren Fan des Berliner Eishockeyclubs. „Mein Vater wollte mich damals immer nicht mit zum Fußball mitnehmen. Also bin ich beim Eishockey gelandet“, erzählte die junge Frau.

Puck beim Heimspiel aufgefangen

Sie hatte mehrere Fotos dabei, auf denen sie mit einigen der Spieler zu sehen ist. „Jetzt kann ich mir von diesen Spielern das passende Autogramm holen“, sagte Pauline. Besonders freute sie sich, dass sie am Freitagabend beim Spiel gegen Mannheim einen Puck fangen konnte, der über die Bande geflogen war. „Das ist sowieso schon ein Super-Souvenir und nun auch noch mit Unterschriften. Das ist cool.“

Karlchen und Bully mit dem Meisterpokal. Quelle: Jens Wegener

In der langen Fan-Schlange stand auch der kleine Ben Luca mit seiner Familie aus Berlin. Der Sechsjährige, ausgestattet mit Eisbärenschal, passender Mütze und Maske konnte es kaum erwarten, nah bei den Spielern zu sein. „Mama hat mich mal zum Eishockey mitgenommen. Das war toll. Jetzt gehe ich öfter hin“, erzählte der Junge.

Nauener ist seit 30 Jahren Fan

Mit der gesamten Familie war der Nauener Jörg Meyer zu Karls gekommen. „Ich gehe seit 25, 30 Jahren nach Berlin zum Eishockey Auch schon zu Dynamo Berlin. Aber meine Frau Cindy ist erst seit acht Jahren dabei, also genauso lange, wie wir uns kennen“, sagte der Nauener. Er hatte auch noch seine Tochter Marie-Therese Michaelsen und deren Sohn Matheo im Schlepptau. Die waren aus Hamburg angereist und wurden gleich zu Eisbärenfans.

Ein Eisbären-Fanclub aus Berlin. Quelle: Jens Wegener

Am Ende der gut einstündigen Veranstaltung, die trotz Corona-Bestimmungen und Sicherheitsauflagen gut über die Bühne ging, gab es nur glückliche Gesichter. Da war es auch nicht so schlimm, dass die angekündigte actionreiche Schau der Eishockey-Profis und des Eisbären-Nachwuchses auf Karls eigener Eisbahn ausgefallen ist. „Es war zu mild, so dass das Eis draußen nicht nutzbar war“, so Frank Havemann.

Von Jens Wegener