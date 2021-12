Elstal: Wie das Designer Outlet 2021 bewältigt hat

Elstal

Im Sommer des Jahres 2020 startete Stephanie Siegfried als Center-Managerin des Designer Outlet Berlin in Elstal. Inzwischen gab es durch den Pandemie-Lockdown viele Einschränkungen beim Shopping. Die MAZ sprach mit der 44-jährigen Managerin über das zu Ende gehende Corona-Jahr für den Handelsstandort.

Der letzte Sonntagsverkauf des Jahres ist vorbei. Das Weihnachtsgeschäft ebenso, wenn auch meist nach den Feiertagen viele Kunden mit Gutscheinen ins Center kommen werden. Wie fällt die Bilanz für das Outletcenter 2021 aus?

Stephanie Siegfried: Es war geprägt durch den starken Einfluss der Corona-Pandemie. Unser Handeln orientierte sich immer daran, die Sicherheit der Kunden und aller Mitarbeiter des Centers zu gewährleisten. Wir mussten für neue Situationen schnell Anpassungen vornehmen, wie die Einführung von „Virtual Shopping“ während des Lockdowns oder Shoppen nur mit Termin, Umsetzung der Maskenpflicht – zum Teil auch im Außenbereich, Testpflicht im gesamten Center oder der derzeitigen 2G-Regel. Ich bin stolz darauf, dass wir gemeinsam mit der Gemeinde Wustermark und den zuständigen Behörden immer gute Lösungen finden konnten.

Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die Besucherzahlen?

Insgesamt mussten wir in diesem Jahr in Folge behördlicher Anordnungen das Center für 13 Wochen schließen. Die Lockerungen der Auflagen ab Sommer und die entspanntere Lage der Pandemie, führten dann zu einer leichten wirtschaftlichen Erholung. Aber ein übermäßig starker Andrang der Kunden blieb aus, auch weil weniger Touristen speziell nach Berlin kamen. Die Besucherzahlen blieben insgesamt unter dem Durchschnitt der Vorjahre. Gegenüber 2019 liegt der Besucherrückgang im Jahr 2021 im zweistelligen Prozentbereich.

Wie läuft es aktuell mit der 2G-Regelung?

Das bedeutet für uns einen erheblichen Mehraufwand, eine starke Belastung der Mitarbeiter in den Shops und teilweise Unverständnis der Kunden zu Beginn der 2G-Maßnahmen. Mittlerweile nehmen die Kunden die Situation sehr gut an. Wir arbeiten mit den Behörden, der Gemeinde Wustermark und den relevanten Verbänden eng und vertrauensvoll zusammen, um optimierte Abläufe zu entwickeln, mit dem Ziel, das Einkaufen sicher und so angenehm wie möglich zu gestalten.

Welche neuen Stores kamen 2021 hinzu?

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage des stationären Einzelhandels auch in diesem Jahr beliebte Markenpartner begrüßen konnten. So haben Armani Exchange, Hugo, Cecil/StreetOne, Five Guys, Kennel & Schmenger, Storck, Moleskine und Esprit neu eröffnet. Boss, Daniel Hechter und Birkenstock haben ihre Stores modernisiert und umgestaltet.

Welche neuen Marken sind in 2022 zu erwarten, was wird aus dem alten Nike-Store?

Um das Einkaufserlebnis noch angenehmer und abwechslungsreicher zu gestalten, planen wir einen neuen Coffee-Shop und zwei populäre gastronomische Konzepte. Mehr kann ich noch nicht sagen. Wir arbeiten intensiv daran, für die Fläche des ehemaligen Nike-Stores eine exklusive Weltmarke zu gewinnen.

Kunden wundern sich, weil einige Stores im Center immer mal wieder umziehen? Warum ist das so?

Zum einen präsentieren Markenpartner mit Pop-Up-Stores, also mit temporären Flächen, dem Kunden ein zusätzliches Angebot. Zum anderen arbeiten wir mit den Marken an der Optimierung der zur Verfügung stehenden Verkaufsflächen.

Gibt es etwas Neues zur Verkehrssituation rings um das Center ?

In den letzten 18 Monaten konnten wir mit Sofortmaßnahmen das Verkehrsgeschehen positiv beeinflussen. Das temporäre Verkehrskonzept sieht vor, dass die Fahrzeuge an Tagen mit starkem Besucheraufkommen über eine Entlastungsstrecke am Bahnhof Elstal entlang geleitet werden. Durch die Verteilung der Verkehrslast auf zwei Anschlussstellen der B 5 entspannt sich die Lage an den neuralgischen Verkehrsknoten. Die Kosten des temporären Konzeptes werden vollständig vom Designer Outlet Berlin getragen.

Was wurde noch verändert?

Eine fehlerhafte Ampelschaltung an der Kreuzung Nauener Straße/B 5 führte in der Vergangenheit zu langen Rückstaus. Jetzt gibt es eine sogenannte Notfallkette, das heißt, da arbeiten wir noch enger mit den zuständigen Verkehrsbehörden zusammen, können sehr schnell auf starken Verkehr reagieren und darauf hinwirken, dass die Zeitschaltung der Ampel optimiert wird. Für eine Minderung der Verkehrsströme hat sicher auch beigetragen, dass es in diesem Jahr keine Sonderaktionen an Brückentagen gab.

Aber es gab den Black Friday. Wie hat er funktioniert?

Ohne Probleme. An solchen Tagen sind zusätzlich 20 bis 25 Security-Leute im Einsatz, die zum Beispiel die Parkplätze zuweisen. Und wir sperren dann zunächst die Zufahrt zur Parkgarage am Alten Spandauer Weg, damit der Verkehr zügig gerade aus in Richtung der Parkplätze rollen kann. Etwa 8000 Euro Mehrkosten fallen bei einem Sondertag an.

Wie steht es um das gemeinsame Verkehrskonzept von Land, Gemeinde, Karls und Designer Outlet zum Umbau der Knotenpunkte in Elstal?

McArthurGlen hat freiwillig und auf eigene Kosten, als Vorleistung für ein künftiges Planfeststellungsverfahren, ein Verkehrskonzept erarbeiten lassen. Man kann sagen, dass nun die Grundlagen für die anstehenden Entwurfsplanungen zum Umbau der beiden B 5-Abzweige und der Kreuzungen an der Nauener Straße geschaffen worden sind. Jetzt folgen die Abstimmungen mit dem Landesbetrieb Straßenwesen und der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg, was von der Gemeinde Wustermark momentan vorangetrieben wird.

Von Jens Wegener