Enkeltrick-Betrüger und falsche Polizisten im Havelland aktiv

Havelland

Erneut haben Ende der vergangenen Woche Unbekannte versucht, mit dem „ Enkeltrick“ an das Geld einer unbescholtenen Havelländerin zu gelangen. Ein Mann hatte sich am Telefon als Sohn der Geschädigten ausgegeben und mit tränenerstickter Stimme um Geld gebeten. Nach einer Weile übernahm eine Frau das Telefonat, gab sich als Polizistin aus und forderte die Frau am anderen Ende der Leitung auf, Geld auf ein bestimmtes Konto zu überweisen.

Die Polizeidirektion weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Polizei niemals am Telefon um Geldüberweisungen bitten würde. Sie appelliert an die Bürger, bei Anrufern, die sie nicht zweifelsfrei identifizieren können, sehr vorsichtig zu sein und niemals Daten oder gar Geld herauszugeben. Stattdessen sei es ratsam, Rücksprache mit Angehörigen zu halten und dann die Polizei über die Notrufnummer 110 zu verständigen.

Von MAZ