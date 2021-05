Wustermark/Werder

Der Himmel war grau, die Temperaturen waren niedrig, aber zum Glück blieb es trocken. 34 Teilnehmer aus Berlin und Brandenburg waren gespannt, was sie auf der geführten Radtour des ersten Entdeckertages für den Radring „Rund um Berlin“ wohl erleben werden.

Bahnhof Wustermark - Start der Radtour nach Werder Quelle: Enrico Berg

Die beiden Tourenführer Marcel Mutter vom ADFC Berlin und Tamara Mitransky vom Regionalmanagement der Lokale Aktionsgruppe Havelland e.V. führten am Sonnabend ihre Teilnehmer durch das Havelland. Vom Bahnhof Wustermark setzte sich der Tross in Richtung Dyrortz in Bewegung. Entlang des Havelkanals fuhr die Gruppe an Buchow-Karpzow vorbei nach Paretz zur ersten Pause am Schloss.

Unterwegs auf dem Havellandradweg

Frisch gestärkt ging es weiter nach Ketzin, um mit der Havelfähre „Charlotte“ auf die andere Seite der Havel überzusetzen. Der Havellandradweg führte die Gruppe nach Werder, das Ziel der 30 Kilometer langen Entdeckertour war die Hafenpromenade Marina Havelauen.

Impressionen Radtour Wustermark - Werder Quelle: Enrico Berg

Gisela und Wolfgang Gottschalk aus Zeestow nahmen zum ersten Mal an einer geführten Radtour teil. „Das Tempo war nicht zu schnell, wir würden noch mal eine Entdeckertour mitmachen, um andere Strecken zu erkunden“, so das Ehepaar. So sahen es auch Susanne und Hartmut Hanke aus Brandenburg, „es war schön und nicht zu anstrengend.“

Entlang des Havelkanals macht Radfahren besonders viel Spaß. Quelle: Enrico Berg

Vielfältig empfand die Berlinerin Marianne Dümke diese Radtour. „Mir hat es sehr gut gefallen. Die Vielfalt unterschiedlicher Generationen und Orte war toll. Ich habe hier nette Leute, neue Wege und das Havelland von einer sehr schönen Seite kennen gelernt.“ Dennis Reiche und Antje Althaus aus Elstal hatten sich ebenfalls zur Entdeckertour angemeldet.

Der Reiz der Entdeckertouren

„Es war eine schöne Tour und eine harmonische Gruppe. Das Alter der anderen Teilnehmer passte für uns. Für mich waren es ein wenig zu viel Pausen“, erzählt Dennis Reiche nach der Tour. Sie würden wieder eine geführte Radtour mitmachen, denn durch die Entdeckertour haben sie den Anreiz erhalten, weitere Touren „Rund um Berlin“ fahren zu wollen.

Glücklich und zufrieden erreichten die Teilnehmer der Tour Wustermark-Werder die Hafenpromenade Marina Havelauen in Werder (Havel) Quelle: Enrico Berg

Nach der Entdeckertour traten die Teilnehmer ihre Heimreisen an, viele fuhren mit der Bahn zurück. Einige Hartgesottene traten ihren Heimweg mit dem Rad an. So auch die Falkenseer Joe Knarr, Michael Jung, Uwe Kaufmann, Carsten Helbach und Thomas Stolle, allesamt Mitglieder des ADFC Ortsgruppe Falkensee. Sie wurden von der MAZ auf ihrem Heimweg begleitet.

„Wir haben heute den Entdeckertag unterstützt und waren als Ordner mit vor Ort“, berichtet Uwe Kaufmann, Sprecher ADFC Ortsgruppe Falkensee. „Ich bin hoffnungsvoll, dass die heutige Aktion den Radverkehr im Havelland etwas anregt. Wünschenswert wäre, dass die Radwege eine bessere Qualität und Durchgängigkeit bekommen.“

Impressionen von der Radtour Wustermark - Werder. Quelle: Enrico Berg

Der Entdeckertag zum Radring „Rund um Berlin“ wurde von den Lokalen Aktionsgruppen Barnim, Havelland, Fläming-Havel, Rund um die Fläming Skate und dem Dachverband der Regionalparks in Brandenburg und Berlin initiiert, unterstützt vom ADFC Berlin und ADFC Brandenburg.

Der Radring führt insgesamt auf 330 Kilometern einmal rund um die Hauptstadt. Er bietet sich für ein- bis mehrtägige Radtouren an. Mit 28 Bahnhöfen ist der Radring bestens an den Brandenburger und Berliner Nahverkehr angebunden.

Von Hannelore Berg