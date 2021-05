Entdeckertag an der Havel für Radfahrer

Wustermark

Zu einer geführten Fahrradtour mit ADFC-Tourenführer geht es am Sonnabend von Wustermark nach Werder (Havel). Die Tour ist Teil eines Entdeckertages auf dem neuen 330 km langen Radring „Rund um Berlin“. Die Havelländer Radtour ist eine von sechs Touren, sie startet am Bahnhof Wustermark und führt parallel zum Havelkanal nach Paretz.

Besuch in Paretz und Ketzin

In dem beschaulichen Örtchen steht neben der Dorfkirche im neugotischen Stil auch das Schloss Paretz. Vor langer Zeit residierte hier zwischen wertvollen Papiertapeten, Gemälden und luxuriösen Möbeln das preußische Königspaar, Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise.

Beschauliche Auenlandschaft

Vorbei an Pferdekoppeln geht es weiter nach Ketzin. In dem ehemaligen Fischerort, der inmitten einer idyllischen Fluss- und Seenlandschaft liegt, findet jedes Jahr das große Ketziner Fischerfest statt (wenn es nich twie in diesem Jahr durch Corona ausfällt). Auf der Überfahrt nach Werder mit der Fähre Charlotte können die Radler und Radlerinnen sich eine kleine Pause gönnen und in Ruhe die Auenlandschaft links und rechts der Havel bestaunen.

Schon von weitem erblickt man die Heilig-Geist-Kirche auf der Werder Flussinsel. Unweit der „Kleinstadtkathedrale“, wie Fontane die Kirche einmal nannte, steht auch eine Bockwindmühle. Die Tour endet an der Hafenpromenade Marina Havelauen, wer sich anschließend noch ein bisschen umschauen möchte, dem sei ein Besuch der Werder Altstadt empfohlen.

30 Kilometer Länge

Start und Treffpunkt für die Havelland-Etappe ist Sonnabend 9.30 Uhr am Bahnhof Wustermark. Stationen: Paretz mit Schloss, Satteltaschenpicknick in Ketzin, Fährfahrt, Ziel: Hafenpromenade Marina Havelauen in Werder (Havel). die Länge der Tour beträgt 30 Kilometer. die Teilnahme ist kostenfrei.

Eine Anmeldung ist erforderlich: www.radring-rundumberlin.de

Von MAZonline