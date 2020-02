Entscheidung gefallen: Antaris 2020 findet statt

Stölln

Lange haben die Antaris-Jünger bangen müssen, nun steht es fest: Auch im Sommer 2020 können Tausende Menschen am Fuße des Gollenbergs zu wummernden Techno-Bässen feiern. Das hat Festivalgründer Uwe Siebert am Montagabend verkündet.

Erleichterung

„Heute ist die Entscheidung gefallen. Die Antaris 2020 findet statt. Nähere Informationen folgen in den nächsten Tagen. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen beruhigen und mich selber wiederfinden.“ Vom 3. bis 6. Juli steigt also die 26. Antaris in Stölln.

Hoffnung im Dezember

Zuletzt hatte sich Uwe Siebert im Dezember an die Antaris-Gemeinde gewandt verkündet, dass es nach einigen schwierigen Verhandlungen so aussieht, als würde die Antaris 2020 doch stattfinden. „Mit absoluter Sicherheit kann man das allerdings noch nicht sagen, da es noch keinen konkreten Abschluss der Gespräche gibt. Die endgültige Entscheidung wird wahrscheinlich erst im Januar oder Februar fallen.“

Auf dem Gollenberg wird vier Tage gefeiert. Quelle: Christin Schmidt

Siebert hatte deutlich gemacht, dass es zahlreiche Probleme gebe, die eine Wiederauflage der Veranstaltung behindert hatten. Einmal gong es um die Entsorgung der Mobiltoiletten. Offenbar nutzten viele Antarianer die Klosetts, um Kleidungsstücke oder andere Tücher zu entsorgen. Das wollte das Klärwerk Rathenow nicht mehr annehmen und es entstanden Mehrkosten.

Geldforderungen

Ebenso sei die Pacht, die für den Platz zu zahlen ist, hoch. Wie mehrfach berichtet, hatte Veranstalter Uwe Siebert den Antrag gestellt, die Pachtzinsen wieder zu senken. Die Stöllner Gemeindevertreter lehnten das stets ab. Zudem gab es den Hinweis auf „finanztechnische Probleme“. Siebert konkretisierte später: es handelte sich um Nachforderungen des Finanzamtes.

Die Herzen erobert

Im Ländchen Rhinow hat Antaris mit seinen friedlichen und unbekümmerten Besuchern aus vielen Ländern der Welt längst die Herzen der meisten Menschen erobert. Auch wirtschaftlich ist Antaris bedeutend für die Region. Die Sicherheitskräfte, die bei Antaris im Einsatz sind, hatten sich zuletzt mit viel Lob zum Konzept der Festivals geäußert.

Sicherheitsrelevante Ereignisse hielten sich im Rahmen, wenn man die Größe des Festivals in Relation setzt, hieß es nach Antaris 2019.

Am Fuße des Stöllner Gollenbergs feiern Tausende Menschen aus aller Welt das Antaris-Festival. Quelle: Christin schmidt

Dennoch gab es auch Kommunalpolitiker und Bewohner, die sich mit dem Festival nie anfreunden konnten. So registrierte die Polizei immer wieder Beschwerden über Lärm. In der Gemeindevertretung Gollenberg gab es auf Initiative von Bürgermeister Wolfgang Nitsche einen Vortrag zum Drogenkonsum bei Antaris.

Anteil geleistet

Der Bürgermeister war zuletzt der Überzeugung, es handele sich „möglicherweise um vielseitige und tiefgreifende Vorgänge, die seitens des Veranstalters zur Absage von Antaris 2020 führen könnten“. Die Ursachen dafür seien nicht mit der Regionin Verbindung zu bringen. So betonte der Bürgermeister ausdrücklich bei einer Gemeindevertretersitzung: „Die Gemeinde Gollenberg hat ihren Anteil geleistet, damit auch 2020 Antaris auf dem Gollenberg stattfinden kann.“

Stattliche Beträge

Da das Festival durchaus stattliche Beträge in private und öffentliche Kassen spült dürfte die Erleichterung nicht nur bei den Kommunalpolitikern in der Region groß sein.

Von Christin Schmidt