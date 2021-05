Entspannung auf dem Kolonistenhof Großderschau

Großderschau

Schon bei vielen Veranstaltungen und Treffs des Großderschauer Mundartenzirkels zur Pflege der plattdeutschen Sprache hat Burghard Sültemeyer Geschichten „Unser Dörp“ erzählt. Der Großderschauer spricht oft und leidenschaftlich gerne Platt. Beim Kartoffelfest auf dem Kolonistenhof vor drei Jahren kam er als „Alter Fritz“ um zu schauen, ob die Großderschauer auch seinem Befehl zum Kartoffelanbau Folge leisten.

Burghard Sültemeyer kann aber auch anders. Er packt mit an, wenn der Heimatverein auf dem Kolonistenhof Veranstaltungen vorbereitet. Pandemie bedingt, gab es dafür in den letzten Monaten keine Chance. Nun hofft der Heimatverein auf Entspannung und eine weitere Lockerung der Einschränkungen, um wieder Leben auf den Kolonistenhof holen zu können.

Lichtblick

„Es wird höchste Zeit. Seit November haben wir keine Einnahmen, aber die Rechnungen zur Unterhaltung des Museums kommen ohne Gnade“, schildert Heimatvereinsvorsitzende Helga Klein die Situation. Nun endlich wieder Besucher empfangen zu können, ist für sie ein Hoffnungsschimmer auf eine bessere Zeit.

Helga Klein schätzt die aktive Mitarbeit der Vereinsmitglieder. Burghard Sültemeyer ist so ein ehrenamtlicher Helfer. Er ist zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Seit neun Jahren ist er Mitglied im Heimatverein Großderschau.

Der Kolonistenhof öffnet wieder. Quelle: Norbert Stein

„Es ist wichtig,die Geschichte des Dorfes und der Region zu bewahren und zu pflegen. Auch für nachfolgende Generationen“, erklärt der 68-Jährige sein Engagement für das Heimatmuseum. Auch wenn Corona bedingt seit November keine Gäste die Ausstellungen zur Dorf- und Koloniegeschichte besuchen konnten, ruhte die Vereinsarbeit nicht. Neues wurde geschaffen: Das Heimatmuseum wurde noch attraktiver, dank einer neuen Ausstellung, die Besucher zu den Pfingstfeiertagen erstmals in der oberen Museumsetage besichtigen können.

Der wichtigste Spender

Gewollt und dennoch mit aller Bescheidenheit wurde Burghard Sültemeyer wichtigster Spender von Leihgaben für die neue Ausstellung „Wohnen und Arbeit“. Er sei der Hauptsponsor für die Ausstellung, die Einblicke gibt in die Wohn-, Lebens- und Arbeitsgewohnheiten der Menschen vor rund 100 Jahren.

Burghard Sültemeyer gab für die Ausstellung Kleiderschrank, Bett, Tisch, Stühle, Waschschüssel und weiteres Mobiliar. Die se Museumsstücke sind reich an Geschichte. Seine Großeltern hatten sie in den 1920er Jahren gekauft und damit ihr Haus eingerichtet. Die Familie wohnte damals in einem Ort bei Lenzen in der Prignitz.

Burghard Sültemeyer gab für die Ausstellung Kleiderschrank, Bett, Tisch, Stühle, Waschschüssel und weiteres Mobiliar. Quelle: Norbert Stein

1961 wurde die Heimat zum Grenzdorf, die Familie verlor das Grundstück und musste binnen weniger Stunden das Anwesen verlassen und wurde in ein anderes Dorf gebracht. „Es war eine Zwangsumsiedlung“, sagt Burghard Sültemeyer. Das Mobiliar wurde zumeist eingelagert. Die Familie bekam die Möbelstücke wieder zurück. Die Eltern mussten das eigentlich Familieneigentum allerdings wieder kaufen.

1965 kauften Sültemeyers in Großderschau einen Dreiseitenhof und zogen in das Dorf an der Dosse. Das Mobiliar der Großeltern kam mit. Die Geschehnisse von damals gehören zur Burghard Sültemeyers Kindheit - und Jugenderinnerungen. Er erzählt sie leidenschaftlich und sicherlich auch gerne den Besuchern der neuen Ausstellung im Heimatmuseum, die weitere Unterstützer mit Kinderwagen, Silberhochzeitsgeschirr, Tischen, Kleidern, Webstuhl, Spinnrad und anderen historischen Utensilien bereichern.

Es ist noch viel Platz

Die Ausstellung ist noch nicht komplett und der Raum bietet noch Platz. Der Heimatverein würde sich überweitere Spenden oder Leihgaben freuen. Insbesondere sind Helga Klein und ihre Mitstreiter auf der Suche nach altem Spielzeug und Puppen aus den 1920er Jahren, Spruch- und Familienbilder, Bettumrandung, Chaiselongue sowie weiteren geschichtlich, dekorativen Ausstellungstücken.

Eingerichtet wurde „Wohnen und Arbeit“ in einem Raum, der bis vor einigen Monaten eine Ausstellung zur Tierwelt im Westhavelland zeigte. Mit der Ausstellung ist das Heimatverein umgezogen. Sie kann nunmehr auf dem Kolonistenhof am Backhaus besichtigt werden. Pfingsten öffnete das Museum an beiden Feiertagen von 13 bis 17 Uhr seine Türen.

Der gedeckte Tisch. Quelle: Norbert Stein

Helga Klein hofft auf regen Besuch und lockt schon mal mit Kaffee und Kuchen auf der Terrasse vor der Remise. Die Vorsitzende blickt verhalten optimistisch in die kommenden Wochen. Sie hofft auf eine Entwicklung, die es dem Verein erlaubt,am 4. Juni zu einer Vernissage einladen zu können. Die Malerin Marita Winter wird Natur- und Sommerbilder zeigen. Zur Brandenburger Landpartie am 12. Juni möchte der Verein zu einer plattdeutschen Stunde und anschließender musikalischen Unterhaltung auf den Kolonistenhof einladen.

Von Norbert Stein