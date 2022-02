„Erinnerungsorte Brandenburg“: Bislang 22 Orte im Havelland

Havelland

Seit einigen Jahren bereits ist Philipp Ziems regelmäßig im Havelland unterwegs, um sich Erinnerungsorte anzuschauen und zu dokumentieren. Nicht nur durch diesen Landkreis tourt er für sein Anliegen, sondern durch ganz Brandenburg. In Eigeninitiative, ohne ein offizielles Mandat. Weil es ihn interessiert. Mehr als 150 solcher Orte – Denkmäler, Ehrengräber und Mahnmale – hat der 32-Jährige inzwischen selbst besucht, auf allein 22 ist er im Havelland gestoßen. Und seine Liste ist noch lange nicht vollständig, sagt er.

Philipp Ziems trägt sein Wissen nun auf einer Website zusammen

Sein Wissen und sein gesammeltes Material hat der Potsdamer vor wenigen Tagen auf einer Website veröffentlicht. „Mit dem Projekt ,Erinnerungsorte Brandenburg’ soll versucht werden, alle Erinnerungsorte zu den Themen Verbrechen der Nationalsozialisten, Opfer des Faschismus und Arbeiter*innenbewegung zusammenzufassen und zugänglich zu machen“, erklärt er.

Auffindbar machen will er diese Orte, „um die Erinnerung wachzuhalten“, wie Ziems sagt. „Die Verbrechen der Nationalsozialisten fanden direkt vor den Haustüren der deutschen Bevölkerung statt, diese Tatsache soll durch diese Karte sichtbar werden“, erklärt er und weist darauf hin, dass knapp 170 Orte in ganz Brandenburg auf der interaktiven Landkarte unter www.erinnerungsorte-brandenburg.de verzeichnet sind. „Allerdings fehlen uns auch noch viele Städte und Dörfer in Brandenburg“, räumt er ein. „Diese Lücken versuchen wir in den nächsten Monaten und Jahren zu schließen.“ Die Website soll Interessierten dabei helfen, selbst solche Erinnerungsstätten zu erforschen.

22 Erinnerungsorte sind bislang im Havelland auf der Karte vermerkt

Im Havelland sind die 22 hinterlegten Orte von Falkensee im Osten des Landkreises bis hin zum Amt Nennhausen im Westhavelland verteilt. Viele Stätten der Erinnerungskultur seien über die Jahre verloren gegangen, sagt Ziems. Dem wolle er mit seinem privaten Engagement entgegenwirken.

Von Nadine Bieneck