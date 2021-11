Erlebnispark Paaren: 3000 Tiere bei Rassegeflügelschau

Paaren im Glien

Es ist wieder soweit: Der Landesverband der Rassegeflügelzüchter Berlin-Brandenburg meldet zur größten Rassegeflügel-Zuchttierschau in Berlin und Brandenburg für dieses Jahr etwa 3000 Rassetiere, die in der Brandenburg- und Mehrzweckhalle des Erlebnisparks Paaren besichtigt werden können. Zu sehen sind die Tiere am 13. und 14. November. Die 122. Landesschau hatte im Jahr 2019 stattgefunden.

Züchter aus Berlin und Brandenburg kommen

Das Meldeergebnis zeigt, dass viele Züchter aus dem Verbandsgebiet Berlin und Brandenburg diese Schau für die Rückkehr in die Ausstellungs- und Austauschtätigkeit sehr zu schätzen wissen und der persönliche Kontakt zu den Zuchtfreunden und interessierten Züchtern und Besuchern in den vergangenen Monaten gefehlt hat, so der Vorsitzende des Landesverbandes, Wilfried Keil.

123. Rassegeflügelschau in Paaren im Glien Quelle: privat

Für den Neustart hat sich die Ausstellungsleitung im September entschieden, weniger Tiere zu zeigen und breitere Gänge zu bauen. Die Einhaltung der 3-G-Regel für Aussteller, Züchter und Besucher ist jedoch zu beachten.

Sonderschau von Großgeflügel bis Tauben

Werbe- und Sonderschauen der Jugend sowie besondere Schaubereiche sind in den Hallen vorgesehen. In den Volieren, Großkäfigen und Käfigen werden Groß- und Wassergeflügel, Hühner, Zwerghühner, Tauben und Ziergeflügel gezeigt.

123. Rassegeflügelschau in Paaren im Glien Quelle: privat

Viele Rassetiere sind zum Verkauf angeboten. Bekannte Fachartikelanbieter bieten Produkte und Zubehör für die Rassegeflügel-, Rassetauben- und Kleintierzucht an.

Zuchttierschau in Paaren an zwei Tagen

Die Zuchttierschau ist geöffnet am Sonnabend, dem 13. November, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, dem 14. November, von 9 bis 13 Uhr. Eine Tageskarte kostet 5 Euro, eine Dauerkarte für beide Tage 8 Euro. Am Einlass erfolgt die Kontaktdatenerfassung, eine Schnelltestung ist vor der Halle gegen Bezahlung möglich.

Tierfreunde können sich das MAFZ von Paaren im Glien auch weiterhin vormerken. Am 20. und 21. November findet hier eine Terrierausstellung statt. Für den 27. und 28. November ist die Landesverbandsschau der Rassekaninchenzüchter angekündigt.

Von MAZonline