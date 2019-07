Wolfslake

In der Nähe der Tankstelle Wolfslake an der Autobahn A10 brannte in der Nacht zu Mittwoch erneut eine Wiesenfläche, keine 400 Meter von der Stelle entfernt, in der noch vor wenigen Wochen eine Waldfläche in Brand geriet. Ein aufmerksamer Fahrer eines Schwertransporters soll in der Dämmerung zwei dunkle Gestalten dabei beobachtet haben, wie sie sich am Feld zu schaffen machten. Als er nach dem Rechten sehen wollte, habe er bereits erste Flammen im Unterholz gesehen und zwei flüchtende Personen.

700 Quadratmeter in Flammen

Die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten schließlich verhindern, dass das Feuer in den nahe gelegenen Wald übertritt. Auf dem trockenen Boden hatte sich der Brand inzwischen auf einer Fläche von rund 700 Quadratmetern ausgebreitet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline