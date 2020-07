Hohennauen

Das bisher zwischen Sonnenschein und dunklen Regenwolken wechselnde Sommerwetter hat auf den Getreidefeldern im Havelland für einen verhaltenen Erntestart gesorgt. Das Getreide ist zudem im Vergleich zu den sehr heißen und trockenen Vorjahren in der Reife etwas später dran. So hat auch die Ernte etwa zwei Wochen später begonnen.

Mähdrescher seit Montag in Aktion

„Eigentlich haben wir erst mit Wochenbeginn so richtig begonnen mit der Getreideernte“, sagte Peter Wilke, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft (AG) Hohennauen am Dienstagnachmittag am Rand eines Feldes neben der B102 zwischen Hohennauen und Elslaake. Auf ein paar kleinen Flächen seien die beiden Mähdrescher der AG zuvor allerdings schon zum Probedrusch im Einsatz gewesen.

Anzeige

„Aber nun geht es richtig los“, sagte der Geschäftsführer, während auf dem Feld die Mähdrescher mit neun Meter Schnittbreite Gerste ernten. Die Geste ist reif, sie kommt im Havelland als erste Getreideart vom Halm. Anschließend werden dann Roggen, Raps, Treticale, Weizen und Hafer geerntet. Insgesamt wird im Landkreis Havelland auf etwa 32 000 Hektar Getreide angebaut.

Weitere MAZ+ Artikel

Futter für die Tiere

Die AG Hohennauen wird in den nächsten Wochen von 1080 Hektar Getreide ernten. Gerste einfahren wird das Unternehmen von 300 Hektar. Das geerntete Getreide wird vorrangig als Futter für die Tiere eingelagert. Einen Teil der Ernte wird die AG aber auch verkaufen.

Geschäftsführer Peter Wilke zeigt unterschiedlich gereifte Gerstenähren. Quelle: Norbert Stein

Wie die Erträge ausfallen kann Peter Wilke derzeit noch nicht einschätzen. „Dafür ist es noch zu früh“, meint er. Spitzenerträge seien aber nicht zu erwarten. Im Frühjahr hätten Nachtfröste vielen Pflanzen zugesetzt, erklärt Peter Wilke.

Zu viel Grün in den Beständen

Der Geschäftsführer zeigt zwei Ähren. Die eine Ähre ist gold-braun und voller ausgereifter Gerstenkörner. Die andere Ähre ist grau, die wenigen Körner mickrig. Zwiewuchs und als Folge viel Grün in den Beständen würde zudem den Ernteertrag schrumpfen lassen, so Peter Wilke weiter, während aus dem „Bauch“ eines Mähdreschers die geerntete Gerste zum Abtransport auf den Anhänger eines Traktors befördert wird.

Wilke hofft bei der Gerste auf einen Ertrag von etwa 60 Dezitonnen pro Hektar. Der Ertrag würde dann im havelländischen Durchschnitt des Vorjahres liegen. Allerdings rechnet er mit sehr unterschiedlichen Flächenerträgen.

Große Schwankungen

Peter Wilke befindet sich mit dieser Einschätzung in Übereinstimmung mit Detlef Ebert, dem Geschäftsführer der AG Stölln. Die bisherigen Erträge bei der Gerste würden zwischen 32 dt/ha auf Streusandbüchsen und 70dt/ha auf guten Böden schwanken, so Ebert. Aber auch er sagt, man stehe erst am Anfang und die schwachen Böden seien abgeerntet. Deshalb rechnet auch auch Detlef Ebert mit einem durchschnittlichen Ernteergebnis.

Wie es nach der Geste weiter geht, haben die Landwirtschaftsbetrieb noch nicht entschieden. Ob dann erst Roggen oder Raps gedroschen wird, hänge vom Reifegrad ab, erklärt der Hohennauener Geschäftsführer.

Rapsanbau wird eingestellt

Raps ernten wird die AG von 120 Hektar und in diesem Jahr voraussichtlich das letzte Mal. Die Hohennauener Landwirtschaftsbetrieb wird den Rapsanbau einstellen. Den hohen Pflegeaufwand, die politisch gewollte verschärfte Düngeordnung und ein Preisverfall für Raps nennt Peter Wilke als wesentliche Ursachen für den Verzicht.

Der Raps rechne sich für die AG wirtschaftlich nicht mehr, so der Geschäftsführer. Am Dienstag und am Mittwoch standen die Mähdrescher still. Die nasse Witterung verhinderte eine Forstsetzung der Getreideernte. Infolge des Regens war der Feuchtigkeitsgehalt der Körner zu hoch für den Drusch. Wenn das Getreide wieder trocken ist, geht die Ernte weiter.

Von Norbert Stein