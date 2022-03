Erste Novavax Lieferung ist in Nauen angekommen

Havelland

Der Landkreis Havelland hat ein erstes Kontingent des Corona-Impfstoffes von Novavax erhalten, welches am Donnerstag, 10. März, in der Zeit von 11 bis 19 Uhr in der Impfstelle Nauen, Café des Stadtbades, Karl-Thon-Straße 20, verimpft werden kann.

Zum Impftermin werden dabei Personalausweis, Gesundheitskarte und falls vorhanden der Impfpass benötigt. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. In den kommenden Wochen, in denen weitere Lieferungen des Novavax-Impfstoffes erwartet werden, soll das Angebot auf die anderen Impfstellen des Landkreises ausgeweitet werden.

Von MAZonline