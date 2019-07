Semlin

Der Drei-Seen-Lauf ist längst im Laufsportkalender der Region fest verankert. Bereits am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Zum mittlerweile 38. Mal wird das Laufsport-Highlight in diesem Jahr ausgetragen.

Aus allen Nähten

Und eines kann man bereits vorwegnehmen: Semlin wird wieder aus allen Nähten platzen. Dem Organisationsteam liegen bereits etwa 1000 Anmeldungen vor. Schon seit dem Frühjahr konnten sich Laufsportbegeisterte anmelden.

Auch eine Tourismus-Präsentation

Der Lauf ist natürlich in erster Linie ein Volkssport-Ereignis. Und doch ist das nur ein Teil der Wahrheit. Denn es geht auch darum, das Havelland als Region zu präsentieren, in der man gut Urlaub machen kann und sich aktiv erholen kann. „Wir wollen unser schönes Havelland in einem glänzenden Licht präsentieren und nach außen tragen. Außerdem kann mit dem Lauf der Tourismus gefördert werden“, heißt es im Organisationsteam.

Werner Knake vom Organisationsteam beim Lauf im Jahr 2017. Quelle: Joachim Wilisch

Auch in diesem Jahr ist der Lauf in das Semliner Sommerfest eingebettet. Es gibt die beliebten Lauf-Shirts, die Laufzeitung ist gedruckt und auch eine Medaille gehört zum Gesamtpaket. Die ist stets ein Werkstück, das für den Drei-.Seen-Lauf bearbeitet wurde.

Rechtzeitiges Erscheinen

Um den Andrang in die richtigen Bahnen zu lenken, ist es sinnvoll, sich vorher anzumelden – am besten auf der Internetseite des Drei-Seen-Laufes. Dieses Anmeldeportal wird aber am Donnerstag geschlossen. Andere müssen sich am Start melden. Am Sonnabend ist es ratsam, pünktlich in Semlin zu sein. In diesem Jahr ist ein Teil der Dorfstraße gesperrt. Es wird gebaut. Darum könnte es auf der verbleibenden Fläche eng werden. Die Organisatoren sind optimistisch, dass dennoch alles klappt. Die Laufstrecke ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Großes Team

Ein großes Helferteam wird an den Versorgungsstützpunkten oder im Ziel den Lauf unterstützen. Die Feuerwehr wird sich um umfangreiche Vorarbeiten für die Tribüne des Sommerfestes, um die Versorgungspavillons und weitere Dinge kümmern, zum Beispiel, das die Parkflächen effektiv genutzt werden. Es sind einige Männer dabei, die bereits seit dem ersten Drei-Seen-Lauf dazugehören. Gerd Last zum Beispiel, der den Lauf erstmals veranstaltete oder Dieter Werner, der an fast jedem Lauf teilgenommen hat. Er fehlte nur ein einziges Mal da wurde sein Kind eingeschult.

Der Lauf soll Spaß machen. Quelle: Joachim Wilisch

Ganz im Sinne der Organisatoren gilt: Spaß steht im Vordergrund. Niemand soll sich bei dem warmen Wetter, das erwartet wird, total verausgaben. „Bloß kein Stress“ lautete das Motto eines Laufes vor einigen Jahren – und das gilt noch immer. Es wird keine Zeit genommen.

Wieder mit Kinderlauf

Und natürlich dürfen Läufer und Radfahrer wieder als Tandem unterwegs sein, Radfahrer können die Strecke alleine bewältigen, es gibt verschiedene Lauf- und Radstrecken – und nicht zu vergessen: es gibt wieder einen Kinderlauf.

Die Kinder kurz nach dem Start. Quelle: Joachim Wilisch

Die Veranstalter hoffen auf ein tolles Volkssportereignis und sind sich sicher, dass Semlin einmal mehr das Laufsport-Mekka im Westhavelland wird. Und den besonderen Tipp für alle Teilnehmer hat Ortsvorsteher Alfred Mantau parat: „Am besten kühlt man sich nach dem Lauf im See ab und geht dann zum Semliner Sommerfest – den ganzen Tag gibt es viele Attraktionen.“

Das sind die Startzeiten

Drei-Seen-Lauf in Semlin. 9 Uhr Start der Walker 21 und 25 Kilometer; 9.45 Uhr Start für die Radfahrer 21 und 25 Kilometer; 10 Uhr Start für die Läufer 21 und 25 Kilometer; 10.15 Uhr Start für die Läufer und Walker 8 Kilometer; 10.30 Uhr Uhr Start Kinderlauf 700 Meter (bis 11 Jahre).

Von Joachim Wilisch