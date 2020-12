Es lohnt sich nicht mehr: Milchviehbetriebe aus dem Havelland geben auf

Spaatz

Der Stall ist leer, die Kühe sind weg. Abgeholt von einem Milchbauern aus Polen. Wo die Milchproduktion den Landwirten noch nicht so teuer kommt. Ander als in Deutschland, wo es teuer ist – sehr teuer. Bei Jens und Steffen Schmücker ist die Milchproduktion eingestellt worden. Zum 1. Dezember sperrten die Landwirte aus Spaatz ihren Kuhstall ab.

Milchkühe sind für die Landwirte zu einem Verlustgeschäft geworden. So haben sich im Havelland weitere Betriebe zur Aufgabe der Milchproduktion entschlossen. Im Landkreis Havelland ist der Milchkuhbestand in diesem Jahr um 2000 Tiere gesunken.

Ende einer Ära

„Das war’s“, sagt Jens Schmücker. Für ihn und seinen Bruder Steffen endet damit ein langes aber letztlich vergebliches Ringen um den Erhalt der Milchproduktion auf dem Familienbauernhof, den es am 1. Dezember genau 30 Jahre gab. „Eine Ära endet“, sagen die Brüder.

Vor 30 Jahren begann die Familie die Milchproduktion mit 60 Kühen. Ein neuer Stall wurde gebaut. Der Hof und die Landwirtschaft entwickelten sich gut. Mit den Jahren standen 242 Milchkühe in Spaatz. Die Milchleistung wurde pro Kuh und Jahr auf 1052 Liter gesteigert.

Immer wieder mussten sich die Schmückers mit Marktkrisen, Preisschwankungen, Hochwasser und Trockenheit auseinandersetzen. Das war teuer. Trotzdem stand die Betriebsaufgabe nie zur Debatte. Auch der frühe Tod des Vater im Jahr 2014 markierte keinen Endpunkt.

Im Gegenteil. 2012 investierten Jens und Steffen Schmücker 300.000 Euro. Der Stall wurde saniert, Melkroboter und Futtertechnik angeschafft. Der Betrieb erfüllte die wachsenden Anforderung an die Halter. Nur der Preis, den die Bauern von den Molkereien für ihre Milch bekamen, blieb weitgehend im Keller. Daran änderten auch Demonstrationen der Milchbauern nichts.

Mehr Geld für Energie

„Letztlich ist es eine Rechenaufgabe“, sagt Jens Schmücker. Steigende Kosten für Energie, Futter, Haltung, Bewirtschaftung und Auflagen seitens der Behörden belasten das Produkt Milch zunehmend, erklärt er. Der Familienbetrieb hätte zum Beispiel im nächsten Jahr allein für Energie pro Monat 640 Euro mehr aufbringen müssen.

Diese steigenden Kosten können die Milchbauern aber nicht umlegen auf den Preis. Milchindustrie, Molkereien verband und Handel diktieren den Preis. „Uns Landwirten bleibt nur eine Entscheidung: Können wir es zu dem Preis noch herstellen oder nicht?“, sagt Jens Schmücker.

Die Brüder haben ihre Antwort gefunden. 29 Cent haben er und sein Bruder zuletzt noch für einen Liter Milch erhalten. Als vor einigen Monaten die Prognose 2021 kam, stand die Entscheidung fest. Für 27 Cent pro Liter wollten Schmückers ihre Milch nicht verkaufen.

„Bei 30 Cent hätte man vielleicht noch einmal überlegt“, sagt Jens Schmücker. So aber nicht. Nun steht die Milchproduktion still. Die Milchbauern verdienen – so heißt es beim Kreisbauernverband Havelland – erst ab einem Milchpreis von 40 Cent pro Liter.

Jens- und Steffen Schmücker haben keine Milchkühe mehr. Für die Melkroboter und weitere Technik haben Schmückers noch keinen Käufer gefunden. Auch den Stall brauchen die Brüder nicht mehr.

Die Schmücker GbR bewirtschaftet 425 Hektar Land. Die Ernte wird nun verkauft – zum Beispiel an die Betreiber von Biogasanlagen im Havelland und an den Getreidehandel. Einige wenige Mutterkühe und die Direktvermarktung eigener Landwirtschaftsprodukte im Hofladen in Spaatz sichern den Fortbestand des Bauernhofes.

