Etzin: Wie sich Hermes auf das Weihnachtsgeschäft vorbereitet hat

Die Bänder laufen an sechs Tagen rund um die Uhr. In jeder der drei Schichten arbeiten 80 bis 90 Leute im Hermes Logistikzentrum in Etzin. „Wir haben unsere Kapazität in diesem Jahr erweitern können, so dass wir jetzt etwa 340 000 Pakete pro Tag bewegen, also entweder ein- oder ausladen“, erklärt Konstantin Velten. Der 31-jährige Berliner gehört seit dem Start von Hermes in dem Ketziner Ortsteil im November 2017 zum Team und ist inzwischen zum Standortleiter aufgestiegen.

Auch Großteile werden abgefertigt

Rund 3,4 Millionen Euro hat das Unternehmen 2021 in Etzin investiert, um die Bestandsanlage zu vergrößern. Wobei keine neuen Gebäude auf dem 96 000 Quadratmeter großen Gewerbegelände entstanden sind, sondern: „Wir haben sozusagen innen verdichtet“, sagt Konstantin Velten. Damit meint er: Es wurden im Zeitraum von August bis Oktober fünf neue Einschleuserampen zur Aufnahme von Paketen eingebaut, so dass deren Gesamtzahl auf 17 gestiegen ist. Außerdem gibt es in der 10 000 Quadratmeter großen Halle acht neue Endstellen, wo die Pakete abgeholt und dann verladen werden können. „Zusätzlich verfügen wir jetzt über eine Abfertigung für Großteile wie Möbel oder Fahrräder“, ergänzt der Standortleiter.

Standortleiter Konstantin Velten. Quelle: Jens Wegener

Auch im Außenbereich der Halle hat sich einiges verändert. 55 neue Stellplätze für sogenannte Brücken – das sind die weißen Container, die leer oder beladen auf Abholung warten – sind angelegt worden. Jetzt stehen 285 zur Verfügung.

400 Lkw pro Tag

Diese Investitionen hatten einen Anstieg der Mitarbeiterzahl auf 220 zur Folge. Beim Start von Hermes in Etzin waren es 170 Beschäftigte. Und: „Wir suchen immer noch Personal im gewerblichen Bereich, also im Umschlag und in der Zustellung“, so Velten. Vor allem Fahrer seien schwer zu finden, obwohl Hermes „über Tarif bezahlt“. Mehr als 70 Prozent der Mitarbeiter im gewerblichen Bereich würden heute schon über dem von der künftigen Bundesregierung avisierten Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde liegen. Bei den anderen Mitarbeitern betrage der Stundenlohn im Moment zwischen 10,48 und 12 Euro so Konstantin Velten. Ein Großteil der Hermes-Mitarbeiter in Etzin kommen aus dem Havelland, viele sogar direkt aus Ketzin/Havel oder den Ortsteilen.

Die Förderbänder laufen sechs Tage pro Woche. Quelle: Jens Wegener

Von Etzin aus werden die Pakete vor allem im Bereich Berlin-Brandenburg ausgeliefert. Alle großen Online-Händler wie Otto, Amazon oder Zalando gehören zu den Kunden von Hermes. „Aber wir fahren natürlich auch Waren in andere Teile Deutschlands aus.“ Etwa 400 Lkw und Transporter rollen pro Tag ins Logistikzentrum Etzin oder von dort in die Region. Ein großer Teil nutzt die Verbindung über Wernitz zur Autobahn, was in dem Wustermarker Ortsbereich wegen der Lärmbelästigung immer wieder zu Protesten führt.

Aufgeladen werden können einige E-Sprinter in Etzin. Quelle: Jens Wegener

E-Bikes kostenfrei aufladen

Zwar sind die Hermes-Lkws noch nicht mit E-Motoren ausgestattet, trotzdem bemüht sich das Unternehmen, wenn auch in kleinen Schritten, etwas für den Klimaschutz zu tun. Einige der Mercedes-Sprinter, die vor allem in Berlin unterwegs sind, haben einen Elektroantrieb. Entsprechende vier Ladestationen gibt es am Standort in Etzin. Zudem können sich die Mitarbeiter bei Bedarf ein Job-Fahrrad mit Batterie kaufen oder leasen. „Das nutzen schon viele Beschäftigte aus der direkten Umgebung und kommen per Rad zur Arbeit. Während ihrer Schicht können sie das Rad kostenfrei aufladen“, sagt Konstantin Velten.

