Ex-Landrat schlägt Alarm: Bald keine Wahllokale mehr in kleinen Dörfern?

Dieter Dombrowski hat in seinem Leben schon viele politische Ämter bekleidet. Er war Landrat, Landtagsabgeordneter und Vizepräsident des Landtages Brandenburg. Immer war er Kreistagsabgeordneter und Gemeindevertreter. Ganz nah dran ist er inzwischen als Ortsvorsteher von Bahnitz – ein Dorf, das zur Gemeinde Milower Land gehört.

Und Dieter Dombrowski macht sich Sorgen, dass die Bahnitzer möglicherweise wahlmüde werden, wenn 2021 die Bundestagswahl ansteht. Nicht nur die Bahnitzer, sagt Dombrowski. Er befürchtet das für viele kleine Dörfer im Havelland.

Denn in seiner Funktion als Ortsvorsteher hat er kürzlich die Mitteilung erhalten, dass in Dörfern, in denen weniger als 250 Wahlberechtigte leben, kein Wahllokal mehr öffnen soll.

„Aus dem Schreiben geht hervor, dass die Bundes- und Landeswahlleiter zur Bundestagswahl 2021 vorhaben, keine Wahllokale mehr zuzulassen in Dörfern mit weniger als 250 Wahlberechtigten“, bestätigt Dombrowski den Plan. „Begründet wird dies damit, dass bei einer Wahlteilnahme von weniger als 50 Wählern die geheime Wahl nicht mehr gewährleistet wäre.“ Des Weiteren gehen die Bundes- und Landeswahlleiter davon aus, dass wegen der Corona-Pandemie mehr Briefwähler registriert werden.

Nun hat es auch in der Vergangenheit Wahlen gegeben, bei denen weniger als 50 Wähler ihre Stimme abgeben und bei denen weniger als 250 Wahlberechtigte gezählt werden. Klassisches Beispiel aus Norddeutschland: auf der Hallig Hooge schließt das Wahllokal oft am Nachmittag, wenn alle Wähler da waren. Dieses Einzelergebnis ist bei Bundestagswahlen oft das erste, welches eingeht. Von Unregelmäßigkeiten ist jedoch nichts bekannt.

Dombrowski will nun alles daran setzen, um Wahllokale in allen Dörfern sicher zu stellen. Er hat einen Brief an Bundestags- und Landtagsabgeordnete aus der Region abgefasst. „Ich möchte Sie bitten und auffordern, rechtzeitig gegen derartige Bestrebungen vorzugehen, da dies mit Sicherheit zu einem deutlichen Rückgang der Wahlteilnahme in ländlichen Gebieten führen würde“, schreibt der Bahnitzer Ortsvorsteher.

Im Übrigen gebe es Dörfer, in denen am Wochenende kein Busverkehr existiert. „Man kann das Wahllokal in einem anderen Dorf mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichen.“ Zudem, so Dombrowski, sei es für viele Bürger immer noch etwas Besonderes, in das Wahllokal zu gehen.

Bahnitz habe, so Dieter Dombrowski, 190 Einwohner und die Teilnahme an allen Wahlen liegt immer bei rund 100 Wählern. So sehe es auch in allen anderen Dörfern der Gemeinde Milower-Land aus. Und in den Ämtern Rhinow und Nennhausen sowie in den Ortsteilen der Städte Rathenow und Premnitz ergebe sich oftmals ein ähnliches Bild.

Der Ortsvorsteher schimpft: „Das Vorhaben der Wahlleiter ist nicht im staatsbürgerlichen Interesse und degradiert die Wahl zu einer Postwurfsendung.“ Es sei auch nicht nachvollziehbar, warum die Wahlleiter davon ausgehen, dass bei einer Teilnahme von weniger als 50 Wählern das Wahlgeheimnis nicht mehr gesichert wäre. Wie sie zu dieser Erkenntnis gelangen, das sei ihm „schleierhaft“, so Dombrowski.

Der einzige Grund warum ein Wahllokal geschlossen bleiben könnte wäre, dass es nicht genügend Wahlhelfer gibt. „Aber das ist in unseren Dörfern, anders als in Großstädten, in denen Beamte in die Wahllokale müssen, nicht der Fall.“ Dombrowski verweist auf die Dorfbewohner, die wissen, dass zur Teilnahme an einer Wahl nicht nur die Wahlteilnahme sondern auch die Absicherung durch freiwillige Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gehört.

Werden die kleinen Orte bei Wahlen abgehängt? Das befürchtet nicht nur Dieter Dombrowski. Auch andere Bürgermeister, Amtsdirektoren und Ortsvorsteher können nicht nachvollziehen, was Landes- und Bundeswahlleiter hier empfehlen. Der Bahnitzer Ortsvorsteher hat sich nun zum Sprachrohr gemacht.

Viele kleine Wahllokale Der Ablauf von Bundestags- und Landtagswahlen ist in Wahlgesetzen des Bundes und des Landes geregelt. Die Einteilung erfolgt in Wahlkreise, die Wahlkreise sind in Stimmbezirke aufgeteilt. In Ämtern und Einheitsgemeinden ist es oft so, dass ein kleines Dorf einen Stimmbezirk bildet. Würde die Empfehlung der Landes- und Bundeswahlleiter mit Bezug auf größere Bezirke greifen, müssen oft zwei Dörfer zu einem Stimmbezirk zusammengelegt werden. Bisher kümmern sich oftmals Parteien darum Bürger, die nicht alleine ins Wahllokal kommen, diese dorthin zu bringen. Es werden Fahrdienste organisiert. Neben diesen Stimmbezirken gibt es dann noch die Briefwahlbezirke. Wegen der Corona-Pandemie erwartet der Bundeswahlleiter offenbar im kommenden Jahr mehr Briefwähler, als sonst.

Noch sei es nicht zu spät. Seinen Brief hat Dombrowski am 2. Dezember abgeschickt. Er wartet jetzt gespant auf Reaktionen von Abgeordneten, die mit ihren Fraktionen das Schlimmste verhindern können.

