Explosive Fundstücke dem Truppenübungsplatz Klietz

Klietz

In den vergangenen Wochen war es verhältnismäßig ruhig auf dem Truppenübungsplatz in Klietz. Und das hatte ausnahmsweise nichts mit der Corona-Pandemie zu tun, sondern mit dem jährlichen Arbeitsrhythmus auf dem Gelände.

Denn wie in jedem Sommer wurde der Übungsbetrieb für mehrere Wochen eingestellt, um aufzuräumen und zu reparieren, was in den Monaten zuvor von übenden Soldaten in Unordnung gebracht oder beschädigt wurde.

Suche nach Munitionsresten

Vor allem aber wurde die übungsfreie Zeit genutzt, um den Platz nach Munitionsresten abzusuchen. Ab Mitte Juli waren vier Trupps für diese Aufgabe abgestellt.

Die Soldaten und zivilen Mitarbeiter waren nach Auskunft von Hauptmann Patrick Becker, der für die Pressearbeit des Platzes zuständig ist, nicht nur auf den Schießbahnen unterwegs. Abgesucht wurden auch angrenzende Flächen. „Es kommt immer wieder vor, dass Abpraller oder Blindgänger neben den Schießbahnen landen“, sagt Becker. Deshalb weite man die Suche aus.

Die Munitionsreste sind bisweilen schwer zu entdecken. Quelle: Patrick Becker/Bundeswehr

Ein Trupp setzt sich Becker zufolge aus jeweils sechs Soldaten und einem Experten für Munition und Kampfmittel zusammen. In diesem Jahr wurden die Klietzer Suchtrupps von Mitgliedern der 3. Kompanie des Panzerpionierbataillons 803 aus Havelberg unterstützt. Im Abstand von 1,50 Metern durchkämmten diese die ihnen zugewiesenen Flächen nach Munitionsteilen.

Gefährliche Geschosse

Dass diese Munitionssuche keinem übertriebenen Sicherheitsbedürfnis geschuldet ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Neben großen Funden wie einem 105 mm Panzergeschoss seien vor allem kleinere Projektile – darunter etliche 20 mm Geschosse – gefunden worden, die teilweise noch mit Explosivstoffen belastet waren, berichtet Becker.

Begutachtung durch Experten

Jeder Fund wird durch den Sprengstoffexperten begutachtet. Handelt es sich um leere Hülsen, werden diese eingesammelt und später sachgerecht entsorgt. „Sind noch Zünder oder Munitionsreste vorhanden, werden die Geschosse mit einer genau berechneten Ladung gesprengt, so dass von diesen Überbleibseln keine Gefahr mehr für Leib und Leben ausgeht“, erklärt Becker. Das sei in diesem Sommer rund 50 Mal der Fall gewesen.

Mittels einer dosierten Sprengladung (rosa) werden Zünder und Explosivstoffe im Geschoss zur Detonation gebracht. Quelle: Patrick Becker/Bundeswehr

Diese Strategie verdeutlicht das Risiko, das von den Munitionsresten ausgehen kann. Und trotzdem sind immer wieder Menschen unberechtigterweise auf dem Platz unterwegs. Gerade die bevorstehende Pilzzeit lockt erfahrungsgemäß Sammler auf das Gelände. Und wenn ein solcher auf ein Munitionsteil stößt, kann das böse Folgen haben.

Akute Lebensgefahr

Vor diesem Hintergrund weist Oberstleutnant Dirk Hoffmann, Kommandant des Truppenübungsplatzes, noch einmal eindringlich auf das absolute Betretungsverbot hin. Jeder, der auf dem Platz herumlaufe, begebe sich in Lebensgefahr.

Und auch Rettungskräfte, die möglicherweise zum Einsatz kommen, weil Personen sich verletzt haben, setzen sich Hoffmann zufolge einem hohen Risiko aus. „Daher wird jegliche unberechtigte Betretung oder Befahrung zur polizeilichen Anzeige gebracht“, so der Kommandant weiter. „Da kennen wir kein Pardon.“

Funkgesteuerte Sprengung von Munitionsresten. Quelle: Patrick Becker/Bundeswehr

Dass bei scharfen Schießübungen Lebensgefahr besteht, liegt auf der Hand. Aber auch Munitionsreste können Spaziergängern zum Verhängnis werden. Außerdem kann es bei Manövern passieren, dass plötzlich und unerwartet Fahrzeug aus dem Wald auftauchen. Das kann eine böse Überraschung werden – sowohl für den Zivilisten, als auch für die Fahrzeugbesatzung, die mit einer solchen Begegnung nicht rechnet.

Überreste aus NVA-Zeiten

Darüberhinaus gibt es nach Aussage Beckers an bestimmten Stellen des Geländes noch Überreste aus NVA-Zeiten. Auch von diesen – Metallschrott, Stacheldraht, Munitionsresten – gehe eine Gefahr aus. Deshalb würden Verstöße gegen das Betretungsverbot konsequent verfolgt. Denn am Ende es gehe darum, Menschen vor Verletzungen und Schlimmerem zu schützen.

Von Markus Kniebeler