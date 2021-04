Facebook, Twitter und Co: So wichtig ist havelländischen Politikern Social Media

Havelland

Für die einen gehören Facebook, Twitter und Co längst zur täglichen politischen Öffentlichkeitsarbeit dazu. Andere setzen lieber auf klassische Kommunikationswege. Die MAZ hat Volksvertreter aus der Region – vom Bundestagsmitglied bis zum Bürgermeister – gefragt, welche Bedeutung soziale Medien für sie haben.

Uwe Feiler (CDU) ist seit Dezember 2019 parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Quelle: Robert Roeske

Uwe Feiler (CDU/MdB): Als Volksvertreter ist es wichtig, dort präsent zu sein, wo unsere Wähler sind. Dazu gehören neben Gesprächen am Gartenzaun oder am Rande eines Fußballspiels auch die Sozialen Medien, die durch die Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen haben. Ich informiere die Menschen in meinem Wahlkreis über meine offizielle Facebook-Seite. Dort folgen mir über 4 500 Menschen. Instagram nutze ich vermehrt zum Teilen von Impressionen aus meinem Alltag. Natürlich auch oft im politischen Kontext, aber mit weniger „trockenen“ Fakten als auf Facebook. Hier folgen mir über 900 Menschen. Neben meiner offiziellen Seite nutze ich auch ein privates Profil auf Facebook zur Kommunikation mit Familie und Freunden, um selbst auf dem aktuellen Stand zu bleiben, was die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen angeht, aber auch für Kommentare.

Christian Görke, verkehrspolitischer Sprecher der Links-Fraktion im Landtag Brandenburg. Quelle: Jutta Abromeit

Christian Görke (Die Linke/Landtag): Soziale Medien nehmen bei mir einen immer größeren Stellenwert in der politischen Arbeit ein. Das hat Vor-, aber auch Nachteile. Soziale Medien bieten die Möglichkeit, ungefiltert genau das zu kommunizieren, was ich möchte. Außerdem können über diese Kanäle Menschen erreicht werden, die kaum oder weniger klassische Medien verfolgen. Ein Nachteil ist sicherlich die oft oberflächliche Behandlung von Themen auf den Plattformen. Es ist oft nicht möglich, komplexe Sachverhalte auf 280 Zeichen wie bei Twitter zu komprimieren. Auch die künstliche Zuspitzung und Emotionalisierung, um die Reichweite zu erhöhen, trägt häufig nicht zu einer sachbezogenen und lösungsorientierten Politik bei. Ich nutze hauptsächlich Facebook. Dort folgen meinem offiziellen Profil 1547 Menschen.

Katja Poschmann sitzt seit 2019 für die SPD im Brandenburger Landtag. Quelle: privat

Katja Poschmann (SPD/Landtag): Social Media ist natürlich wichtig für die politische Arbeit. Zum einen, weil ich darüber die Menschen – vor allem jüngere – , erreiche. Zum anderen nutzen viele diese Möglichkeit, um mir Fragen zu stellen. Deshalb haben meine Mitarbeiter vollen Zugriff auf meine Social Media-Kanäle, so kann keine Anfrage durchrutschen. Ich nutze das Ganze aber auch, um mich mal etwas privater zu zeigen und deutlich zu machen, dass auch wir Politiker ein ganz normales Leben führen. Meine offizielle Facebook-Seite als Landtagsabgeordnete haben aktuell 1 153 mit „Gefällt mir“ markiert, 1 248 haben die Seite abonniert. Auf Instagram folgen mir derzeit 890 Follower.

Barbara Richstein (CDU) ist Mitglied im Landtag und Kreistagsvorsitzende. Quelle: Uwe Hoffmann

Barbara Richstein (CDU/Landtag): Soziale Medien sind schon wichtig, ich nutze diese aber nicht, um einen Rechenschaftsbericht über meine tägliche Arbeit abzulegen. Es gehört für mich einfach dazu, über politische Geschehnisse zu berichten und zu diskutieren. Ich halte aber nichts davon, Kommentare zu löschen, die mir nicht gefallen. Auch das gehört zur Demokratie und zum politischen Diskurs. Ich muss gestehen, in Zeiten von Corona habe ich die sozialen Medien ein wenig vernachlässigt. Ich nutze hauptsächlich Facebook, sowohl privat als auch öffentlich. Twitter nutze ich eher, um mich zu informieren, weniger, um mich zu äußern.

Andrea Johlige (Die Linke) ist seit 2014 Mitglied im Brandenburger Landtag. Seit 2008 ist sie bereits Mitglied im havelländischen Kreistag und dort seit 2014 Fraktionsvorsitzende. Quelle: Jens Wegener

Andrea Johlige (Die Linke/Landtag und Kreistag): Social Media wird für die politische Arbeit immer wichtiger. Vor allem, weil es WählerInnen die Chance gibt, über längere Zeit die Arbeit von Abgeordneten zu beobachten und auch direkt ins Gespräch zu kommen. Gleichzeitig ist für mich als Abgeordnete das direkte Feedback sehr wichtig. Und nicht selten ergeben sich daraus Hinweise auf Probleme, die auf anderen Wegen den politischen Raum gar nicht oder erst deutlich später erreicht hätten. Deshalb ist es mir sehr wichtig, meine Social Media-Kanäle regelmäßig zu bedienen und mit Abonnenten in den Austausch zu treten. Ich bediene alle meine Kanäle ausschließlich selbst. Ich nutze Facebook privat und mit einer Fanpage, die aktuell 3 440 „Gefällt mir“-Angaben und 3 513 Abonnenten hat. Auf Twitter folgen mir 3 781, auf Instagram 835.

Landrat im Havelland: Roger Lewandowski (CDU). Quelle: Nadine Bieneck

Roger Lewandowski (CDU/Landrat): Für die Information und Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere jüngerer Menschen, können soziale Medien sehr hilfreich sein. Grundsätzlich bevorzuge ich jedoch den persönlichen Austausch. Ich habe derzeit keine Profile in klassischen sozialen Netzwerken. Um mit Freunden und der Familie in Kontakt zu bleiben, nutze ich privat allerdings regelmäßig WhatsApp.

Uwe Litfin aus Möthlitz vertritt die Freien Wähler im Kreistag. Quelle: Christin Schmidt

Uwe Litfin (Freie Wähler/Kreistag): Es geht eigentlich kaum noch ein Weg an den Sozialen Medien vorbei, aber ich tue mich dennoch schwer damit. Was den Einsatz moderner Technik angeht, wie Videokonferenzen, bin ich sehr aufgeschlossen und nutze diese auch vielfach. Pro-blematisch ist für mich aber, dass viele die soziale Medien nutzen, um anonym zu kommentieren und Hassbotschaften zu publizieren. Das Einzige, was ich nutze, ist Whats-App. Ich setze eher auf die klassischen Medien. Und am allerliebsten ist mir aber das persönliche Gespräch.

Kai Berger von der AfD ist Mitglied im havelländischen Kreistag. Quelle: Bernd Geske

Kai Berger (AfD/Kreistag): Ich habe einen privaten Facebook-Account, über den ich auch gelegentlich meine politische Meinung kundtue. Leider ist die Zensur mittlerweile soweit fortgeschritten, dass simple Meinungsäußerung von Denunzianten und Bots als „Hassrede“ eingestuft oder gar gelöscht wird, was bis zur zeitweiligen Sperrung des Accounts führen kann. Daher sind Soziale Medien meiner Meinung nach im jetzigen politischen Umfeld nur bedingt geeignet. Zur Anzahl meiner privaten Facebook-Freunde werde ich keine Angaben machen.

Stefan Schneider ist Bürgermeister in Rhinow und Mitglied des Kreistags. Quelle: Norbert Stein

Stefan Schneider (SPD/Kreistag, Bürgermeister Rhinow): Social Media hat an Bedeutung für meine politische Arbeit gewonnen. Wir leben in einer schnelllebigen, digitalen Zeit. Gerade jetzt ist eine gute Möglichkeit, entsprechend viele Menschen in kürzester Zeit mit Informationen zu erreichen und sich auszutauschen. Und man kann mit unterschiedlichsten Altersgruppen in Kontakt treten. Ich nutze seit vielen Jahren Facebook, seit einiger Zeit auch Instagram (186 Abonnenten) mit einem privaten und einem offiziellen Profil, die ich selbst pflege. Was Social Media nie ersetzen kann, ist der soziale Kontakt und die persönliche Kommunikation. Das ist und bleibt für mich immer noch der erste und wichtigste Weg für den Informationsaustausch. Social Media wird für mich immer nur ein weiteres Hilfsmittel zur Kommunikation sein.

Jean-Luc Meier sitzt für die Grünen in der Stadtverordnetenversammlung Rathenow und im Kreistag. Quelle: Uwe Hoffmann

Jean-Luc Meier (Grüne/Kreistag, Stadtverordnetenversammlung Rathenow): Ich hatte im letzen Wahlkampf versucht, mit Social Media zu starten, und bin kläglich gescheitert. Meine Tochter meinte nun, dass wir das besser machen müssen, und will mich jetzt dabei unterstützen. Ich halte es für sinnvoll, insbesondere auch, um junge Menschen anzusprechen, denn das ist die Welt, in der sie sich bewegen. Ich habe einen privaten Instagram-Account und Facebook. Ziel ist es aber, auf Instagram einen offiziellen Kanal anzulegen. Die Grünen bieten für den Umgang mit den neuen Medien auch einen Workshop an, den ich besuchen werde. Schließlich muss man auf dem Laufenden bleiben und schauen, wie man die unterschiedlichen Zielgruppen erreichen kann.

Daniel Golze führt die Fraktion der Linken im Rathenower Stadtparlament an und ist Mitglied des Kreistages. Quelle: Christin Schmidt

Daniel Golze (Die Linke/Kreistag und Fraktionsvorsitzender in der Rathenower Stadtverordnetenversammlung):Social-Media-Kanäle im Allgemeinen sind wohl die wichtigsten Kommunikationsmittel der modernen Zeit. Sie sind schnell, aktuell und können mit großer Reichweite vor allem bei jüngeren Menschen punkten. Ich bin aber auch immer wieder angenehm überrascht, wie viele ältere Bürger mit mir über soziale Medien kommunizieren. Ich selbst nutze Facebook, Instagram intensiv und neuerdings auch Twitter. Dazu gehören für mich aber auch E-Mails und Videokonferenzen. Meine Instagram- und Twitter-Follower sind noch überschaubar. Bei Facebook erreiche ich mitunter ein paar tausend Menschen. Ich nutze es sowohl privat als auch mit einer öffentlichen Seite. Für mich steht fest: Wenn wir als Kommunalpolitiker die Jugend erreichen wollen, ist es unerlässlich, sich mit sozialen Medien auseinanderzusetzen und diese zu nutzen.

Karsten Ziehm ist nicht nur Leiter der Straßenmeisterei Rathenow. Er ist auch Abgeordneter im Rathenower Stadtparlament. Quelle: Markus Kniebeler

Karsten Ziehm (sitzt für die FDP in der Rathenower Stadtverordnetenversammlung): Grundsätzlich sind soziale Medien so gar nicht mein Medium. Sicher erreicht man damit den einen oder anderen jüngeren Menschen, aber man kann auch sehr schnell missverstanden werden. Man drückt sich in Posts oder Kommentaren einfach nicht so aus, wie in einem persönlichen Gespräch. Deshalb versuche ich, weiterhin auf der persönlichen Ebene zu agieren. Das heißt natürlich nicht, dass man sich dann am Ende immer einig ist und mit einer Meinung aus dem Raum geht. Aber so weiß ich zumindest, dass ich meine eigene Meinung deutlich zum Ausdruck gebracht habe.

Felix Menzel (SPD) ist Bürgermeister im Milower Land (SPD). Quelle: Christin Schmidt

Felix Menzel (SPD, Bürgermeister im Milower Land): Für meine politische Arbeit nutze ich die Sozialen Medien durchaus, dabei ist Facebook die Plattform meiner Wahl. Ich nutze aber auch Telegram, Signal oder WhatsApp. Ich habe ein privates Facebook-Profil, auf dem ich Inhalte poste, von denen ich mir wünsche, dass sie geteilt werden und die Menschen darüber sprechen. Dazu gehören zum Beispiel Infos zu den Testzentren, Stellenausschreibungen oder Artikel, in denen es um Beteiligung geht. Außerdem nutze ich Facebook, um Kontakt mit Freunden zu halten, die in der Welt verstreut leben. Auf Facebook habe ich rund 1 800 Freunde und 185 Abonnenten. Ich bevorzuge aber dennoch ein Telefonat, eine E-Mail und am allerliebsten ein persönliches Gespräch.

Ralf Tebling (SPD) ist Bürgermeister der Stadt Premnitz. Quelle: Rüdiger Böhme

Ralf Tebling (SPD, Bürgermeister in Premnitz): Soziale Medien sind ein unverzichtbarer Teil der heutigen Kommunikation. Allerdings wird man in den Chats nie die Meinungshoheit erlangen. Als Privatperson bin ich sowohl in Facebook unterwegs und mit 519 Personen „befreundet“. Bei Instagram folgen mir derzeit 230. Diese Auftritte nutze ich aber als Privatperson. Natürlich ist mir gegenwärtig, dass ich durch andere nicht nur als Privatperson wahrgenommen werde. Die Stadt Premnitz selbst ist sowohl in Facebook als auch in Instagram mit eigenen Seiten vertreten, die ausschließlich behördlichen und ähnlichen Mitteilungen vorbehalten sind. Die politische Arbeit findet in den Gremien der Stadtverordnetenversammlung statt. Wünschen würde ich mir, dass alle Nutzer verantwortungsvoll in den Plattformen agieren, andere Auffassungen respektieren ohne zu beleidigen oder zu hetzen.

