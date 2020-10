Havelland

Folgende Fahrplanänderung treten bei der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH ab den Oktoberferien in Kraft: Linie 662 ( Elstal – Priort – Wustermark): In der Zeit vom 12. Oktober bis 16. Oktober wird die Kreisstraße 6305 zwischen Priort und Buchow-Karpzow voll gesperrt. Folglich fahren die Busse der Linie 662 nur zwischen „ Elstal, Bahnhof“ und „ Priort, Bahnhof“. Anschließend gibt es vom 19. Oktober bis 23. Oktober eine Sperrung der Kreisstraße 6304 in Priort. Für diesen Zeitraum fahren die Busse der Linie 662 nur zwischen „ Elstal, Bahnhof“ und „ Elstal, Designer-Outlet“. Linie 685 ( Rathenow – Semlin – Parey): Im Fahrplan gibt es zwischen „ Hohennauen, Siedlung“ und „ Parey“ eine neue Haltestelle „ Hohennauen, Ausbau“.

Die aktuellen Fahrpläne der einzelnen Linien finden Sie im Internet unter havelbus.de/fahrplan.

Von MAZ