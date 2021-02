Falkenhagener See: Polizei und DLRG waren vor Lebensgefahr auf dem Eis

Havelland

Mit bestem Winterwetter wurden die Havelländer am vergangenen Wochenende verwöhnt. Der strahlende Sonnenschein zog zahlreiche Menschen nach draußen an die frische Luft. Eine Vielzahl von ihnen nutzte die Gelegenheit, sich die Beine auf den Eisflächen in der Region wie dem Falkenhagener See bei Falkensee oder dem Nymphensee bei Brieselang zu vertreten. Mit Schlittschuhen, Schlitten, einfach nur zu Fuß oder gar für ein Eishockeyspiel tobten sich die Menschen in den vergangenen Tagen beispielsweise auf dem Falkenhagener See aus. Trotz Verbotsschildern am Seeufer, die das Betreten der Eisfläche verbieten. Und unter anderem an exakt der Stelle, an der die Feuerwehr Falkensee vor nicht einmal zwei Wochen noch den Ernstfall einer Eisrettung geübt hatte.

Keine Garantie für die Tragfähigkeit der Eisfläche

Auch Nils Jungius, stellvertretender Vorsitzender der Ortsgruppe Nauen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), hat diese Bilder gesehen. Und sie bereiten ihm Bauchschmerzen: „Es ist nicht so, dass wir den Leuten nicht den Winterspaß gönnen. Aber was sie dort machen, ist lebensgefährlich.“ Niemand könne eine Garantie darüber gehen, ob die Eisfläche auf den Seen sicher trage. Hinzu kommt: „Mich als einzelne Person hält das Eis vielleicht aus. Aber keiner kennt die Höchstbelastung der Eisfläche. Wenn da gleichzeitig ’zig Leute drauf sind, das Eis zudem noch arbeitet, den ganzen Tag die Sonne drauf scheint – niemand kann garantieren, dass die Eisfläche nicht bricht.“ Die DLRG warne aus diesem Grund seit Wochen davor, Eisflächen auf Gewässern zu betreten.

Ins gleiche Horn bläst auch die Polizei – nicht nur im Havelland. Seit Tagen warnen die Behörden verstärkt davor, die Eisflächen zu betreten. Am vergangenen Wochenende waren die Beamten im Havelland gleich mehrfach im Einsatz, um Menschen vom Eis zu holen, so am Nymphensee (Brieselang) sowie auf dem Hohennauener See (Rhinow). In Berlin verstarb vergangene Woche ein Eistaucher, der verunglückte. Am Sonnabend berichtete die Berliner Wasserschutzpolizei von der Rettung eines Vaters und seines einjährigen Kindes, die – das Kind hatte im Kinderwagen gesessen – beide ins eiskalte Wasser eingebrochen waren.

Verdeckte Gefahren durch Strudel, Schifffahrt oder auch einfließende Abwässer

Auch die Polizeidirektion West appellierte am Sonntag erneut an die Havelländer: „Bitte betreten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit Ihrer Angehörigen keine Eisflächen, wenn diese nicht ausdrücklich behördlich freigegeben wurde“, hieß es. Der Leiter der Wasserschutzpolizei in der Polizeidirektion West, Joachim Pötschke, appelliert ebenfalls an die Bürger: „Auch bei starkem Frost ist beim Betreten von Eisflächen äußerste Vorsicht geboten, oftmals trügt der Schein.“ So werde die Stärke des Eises durch viele Faktoren, wie der Fließgeschwindigkeit des Wassers, einfließende Abwässer, die Schifffahrt oder auch den Schnee beeinflusst. Zudem könnten Strudel vom Gewässergrund wärmeres Wasser nach oben transportieren und dadurch das Eis dünn halten. „Dadurch entstehen verdeckte Gefahren, da diese Stellen nicht zu erkennen sind“, sagt Pötschke und rät grundsätzlich vom Betreten zugefrorener Gewässer ab.

Dieses Bild veröffentlichte die Berliner Polizei am Sonntag. Quelle: Polizei Berlin

Nils Jungius weist in diesem Zusammenhang auf ein Foto der Berliner Polizei vom Sonntag hin. „Das Bild wurde mit einer Wärmebildkamera gemacht und man kann darauf sehr gut sehen, wie trügerisch die Sicherheit auf dem Eis ist“, sagt er. Für alle Wintersportfans hat er eine Alternativlösung parat: „Es gibt genügend überflutete Wiesen in der Region, auf denen man genauso gut Schlittschuhlaufen oder schlittern kann“, sagt er. „Natürlich wollen vor allem die Kinder ihren Spaß haben. Aber keinesfalls auf Kosten der Sicherheit. Eine Wiese oder ein Acker, natürlich in Absprache mit den Besitzern, kann dafür genauso gut herhalten.“

Rettungstaucherstaffel in erhöhter Alarmbereitschaft

Rayk Sommer, Leiter der Rettungstaucherstaffel Havelland, weiß, dass Appelle nur bedingt helfen. „Genau wie die Kameraden der Feuerwehren rechnen wir derzeit mit Unfällen auf dem Eis und sind deshalb gerade in erhöhter Alarmbereitschaft“, sagt er. Während einige Wehren mit Eisschlitten und Überlebensanzügen ausgestattet seien und im Notfall an der Wasseroberfläche arbeiten, begeben sich die Taucher jedoch auch ins Wasser. „Man darf nicht vergessen, die tiefsten Stellen in unseren Seen sind bis zu zehn, zwölf Meter tief. Wer hier einbricht, wird mit der schweren Kleidung in die Tiefe gezogen. Das heißt, für die Rettung müssen wir unter die Wasseroberfläche“. Die Taucherstaffel ist für solche Fälle mit speziellen Trockentauchanzügen ausgestattet. Bis zu einer Stunde könne man sich damit im Wasser aufhalten. „Es ist aber dennoch eine unglaubliche körperliche Belastung“, sagt Sommer.

Die wichtigsten Eisregeln der DLRG

Vor dem Betreten von Eisflächen beim zuständigen Amt erkunden, ob das Eis schon trägt.Nie allein auf’s Eis!Das Eis bei Knistern oder Knacken sofort verlassen.Einen See erst bei 15 cm Eisdicke, fließende Gewässer bei 20 cm betreten.Nie ohne wirklichen Grund um Hilfe rufen.Im Ernstfall flach auf’s Eis legen und vorsichtig auf gleichem Weg zurück ans Ufer bewegen, wenn die Gefahr eines Einbruchs droht. Um das Gewicht zu verteilen, Hilfe mit einem Brett, einer Leiter oder einem umgedrehten Schlitten leisten.Gerettete Personen sofort mit trockener Kleidung versorgen und in beheizte Räumlichkeiten bringen.Mit heißen, zuckerhaltigen Getränken, nicht aber mit Alkohol versorgen. Umgehend einen Notarzt rufen. Unterkühlungen können lebensbedrohlich sein.

Von Nadine Bieneck