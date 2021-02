Nicht nur auf dem Falkenhagener See bei Falkensee, auch auf dem Nymphensee bei Brieselang tummelten sich am Wochenende zahlreiche Spaziergänger und Wintersportenthusiasten. Polizei und DLRG werden unterdessen nicht müde, vor der Gefahr zu warnen, die von den Eisflächen ausgeht.

So sah es am Sonnabend am Falkenhagener See aus. Quelle: Enrico Berg