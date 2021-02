Falkensee

Die rund zehn Kilogramm schwere Hantel wird von oben nach unten geführt, der Oberarm des Jugendlichen ist durch das Gewicht angespannt, der Muskel arbeitet. Zwölf Wiederholungen in drei Sätzen – dann legt er die Hantel wieder weg und geht zum Bankdrücken, um die Brust zu beanspruchen. Es ist eine typische Szene, die aus Fitnessstudios bekannt ist.

Sport ist für Menschen allen Alters wichtig, hält fit und gesund. Im jugendlichen Alter entdecken Jungs und Mädchen oft das Interesse an Kraftsport. Im ASB-Kinderheim in Falkensee gibt es jetzt einen solchen Raum. Etliche neue Sportgeräte stehen jetzt dort, von Hanteln bis zum Boxsack. Zudem wurde der Raum gestrichen. Viele freiwillige Helfer haben sich gefunden, um den Kindern eine Freude zu machen.

Sie wollten den Kindern zeigen, dass das Leben nicht nur negativ ist

Constanze Manske hat das initiiert. „Ich liebe Kinder und wollte wirklich, dass ihnen geholfen wird. Vielleicht habe ich auch ein kleines Helfersyndrom“, sagt die 50-jährige lachend. Selbst habe sie sechs Kinder, erzählt sie.

In einem Zeitungsartikel hatte sie gelesen, dass die Kinder- und Jugendhilfe in der Pandemie vergessen werde. Also wandte sie sich an Alexander Stach. Er kennt viele Menschen in Falkensee. Zudem ist Stach Vorsitzender von zwei Fördervereinen und des Fußballvereins Eintracht Falkensee, er habe einen tollen sozialen Charakter.

Und er ließ sich nicht zweimal bitten. Sofort ging Alexander Stach seine Kontakte im Telefon durch und versuchte, sie für den sozialen Zweck zu mobilisieren. Etliche Sportgeräte mussten angeschafft werden. Und der Raum im Kinderheim benötigte einen farblichen Anstrich.

„Die Kinder stammen oft aus zerrütteten Familien. Wir wollten ihnen zeigen, dass das Leben nicht nur negativ ist, sie auch wertvoll sind und ihnen helfen“, sagt er. Schnell hatte er Helfer gefunden, die sich dem sozialen Projekt anschließen wollten.

Viele Menschen haben etwas gespendet

Etwa Frank Flittner. Er hat einen Malerbetrieb und einen Gesellen beauftragt, die Wände des Raums zu streichen. Nun sind sie in einem hellen Gelbton gehalten. Rund 700 Euro habe das alles gekostet, doch habe Frank Flittner das gern übernommen. „Ich habe das Gefühl, dass für Kinder generell zu wenig gemacht wird“, sagt er. Er habe nicht lange überlegen müssen, um zu helfen.

Auch der 31-jährige Jano Kunkel habe Alexander Stach sofort seine Hilfe zugesagt. Seit mehr als zehn Jahren engagiert er sich schon für Kinder. Er ist Geschäftsführer von „Spielen und Lernen“, einer Firma, die sich um den Bau von Spielplätzen kümmert, um die dortige Sicherheit bei den Geräten und um die Inneneinrichtung in etwa Schulen und Kitas.

Auch Medizinbälle und Hanteln sind in dem Sportraum. Quelle: Steve Reutter

Für das Kinderheim hat er zehn bis 15 Menschen angeschrieben und sie gefragt, ob sie Sportgeräte und kleinere Dinge, beispielsweise Medizinbälle, spenden möchten. „Rund die Hälfte der Menschen haben direkt zugesagt“, erklärt er. Auch aus seinem privaten Besitz hat Jano Kunkel etwas dazugegeben.

Die Kinder sind sehr dankbar

Demnächst plant er mit Alexander Stach einen neuen Verein zu gründen, der sich in Falkensee um behindertengerechte Spielplätze kümmert. Rund 3000 Euro habe es laut Alexander Stach gekostet, die Geräte zu kaufen und die Wände zu streichen.

Für den neuen Sportraum ist auch der Leiter des Kinderheims, Robert Bolze, sehr dankbar. „Alle haben uns total schnell und unkompliziert unterstützt. Auch die Kinder freuen sich unglaublich“, sagt er. In der Corona-Pandemie hätten es die Kinder schon schwer genug – nun könnten sie sich in dem Sportraum endlich wieder auspowern. Zudem soll der Raum laut Robert Bolze nicht exklusiv für die Kinder des Heimes sein, sondern als offener Ort auch für andere Jugendliche zur Verfügung stehen.

Von Steve Reutter