Immer, wenn sich Maler Alexander Dik aus Falkensee in sein Atelier in Berlin-Staaken zurückzieht, liegen auch Klobürste, Spachtel und Pinsel bereit. „Damit gestalte ich meine Bilder. Sie bestehen zum Teil aus Collagen und zehn, zwanzig verschiedenen Schichten aus Acrylfarben. Mit keinem Pinsel würde ich so filigrane, schwungvolle Linien auf die Leinwand bekommen, wie mit der Klobürste, wenn ich sie schwinge und so die Farben aufbringe“, sagt der 37-Jährige.

Angelehnt sei seine Maltechnik an die expressionistische Kunstrichtung Action Painting, die ab 1950 durch den Künstler Jackson Pollock international bekannt wurde. „Allerdings habe ich mir im Laufe der Jahre eigene, ganz individuelle Maltechniken erarbeitet. Obwohl meine Bilder mit zahlreichen Schichten aufgebaut sind, ist mir wichtig, dass die unteren Schichten immer noch durchscheinen.“

Ein idyllischer Weg führt an einer Baumwurzel vorbei Quelle: privat

Bis zu zehn Meter lang sind seiner Bilder und in Ausstellungen wie der AK Galerie in Berlin-Charlottenburg (Schlüterstraße 17) zu sehen. „Kürzlich habe ich einen Vertrag unterschrieben, in Monaco auszustellen“, freut sich der Maler und dreifache Vater. Vor vier Jahren ist er mit seiner kleinen Familie von Berlin nach Falkensee gezogen. „Ich wollte nicht, dass meine Kinder in der Hektik der Großstadt aufwachsen“, sagt Alexander Dik, der 1992 als Russland-Deutscher mit seinen Eltern von Kasachstan nach Deutschland zog.

Feurig rot und orange wie ein Sonnenuntergang. Quelle: privat

Die Liebe zur Malerei hatte er schon als Knirps entdeckt. Auch in der Schule konnte er das Malen nicht lassen – zum Ärger seiner Lehrer. Im Gegensatz zu seinen Klassenkameraden fanden die seine Karikaturen über das Lehrerkollegium gar nicht lustig. Als Schüler entdeckte er auch seine Liebe zum Sport. Im Alter von zehn bis 14 Jahren legte er als Ringer andere flach.

Ab 15 schlug sein Herz für Taek-wondo. „Das hat mir so großen Spaß gemacht, dass ich viel trainiert habe – soviel, dass ich vom Verein ,Taekwondo Elite Berlin’ aus bei internationalen Wettkämpfen antrat. Ich war damals ein schwieriger Teenager. Aber der Sport hat mich von der Straße geholt. Durch den Sport hatte ich ein Ziel.“

Besinnung in Blau und Grün. Quelle: privat

Nach der Schule machte Alexander Dik eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. In einem Geschäft für Galeriebedarf verkaufte er an Künstler Farben, Pinsel, Papier und Co. – eine Zeit, die er nicht missen will. „Der Job war ein Riesen-Vorteil, weil ich so die verschiedenen Materialien kennenlernte.“

Als sich mit Mitte 20 dann die ersten Verletzungen aufgrund des Leistungssportes bemerkbar machten und er eine eigene kleine Familie gründete, beschloss er, den Leistungssport an den Nagel zu hängen. Drei Jahre trainierte er seinen Körper ab, trat nur noch bei kleinen Turnieren an. „2014 hatte ich meinen letzten Kampf“, sagt Alexander Dik. Und das Malen rückte wieder mehr in den Fokus, das er neben dem Sport immer hobbymäßig weiter betrieben hatte.

Farbwelten prallen aufeinander. Quelle: privat

Viele Stunden verbringt er heute in seinem Atelier. „Das Malen und die Kunst sind jetzt mein Leistungssport und die Ausstellungen, vom Glücksgefühl her, wie früher die Meisterschaften.“ An der Berliner Akademie für Malerei hat er vor anderthalb Jahren ein Studium begonnen, wo er heute noch an der Staffelei steht.

Farben und Linien bändigen das Leben. Quelle: privat

Seine Motive entdeckt der Künstler oft bei Spaziergängen am Wochenende in der Natur mit seiner Familie. So kann ihn ein umgestürzter Baum samt urtümlichem Wurzelwerk oder ein Strauch mit gelben Blättern oder roten Zweigen inspirieren. Im Sommer setzt er sich auch gerne mal ins Boot. Dann schippert er auf den Falkenhagener See hinaus, um zum Beispiel einen im Wasser tanzenden Seerosenteppich zu beobachten. Der nimmt dann auf seinen Bildern eine neue, abstrakte Gestalt in bunten Farben an. „Meistens male ich gleichzeitig an mehreren Bildern, da die verschiedenen Schichten immer eine gewisse Zeit zum Trocknen brauchen, bevor ich weiterarbeiten kann“, sagt Alexander Dik.

Oft komme es auch vor, dass er mit einem Ursprungsmotiv auf mehren Bildern startet. Aber durch die verschiedenen Techniken sehe dann am Ende jedes Kunstwerk anders aus. Inzwischen kann er sogar von seinen Bildern leben. „Ich muss nur vor die Haustür gehen und bin in der Natur, in der es unzählige Motive gibt“, sagt der Künstler. Zuhause holt er dann seinen Skizzenblock raus und legt los.

Von Jeannette Hix