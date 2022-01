Falkensee: VHS startet mit neuen Sprachkursen

Havelland

Gleich mehrere Sprachkurse starten im Januar an der Havelländer Volkshochschule (VHS), bei denen es noch freie Plätze für Teilnehmer gibt. Dies teilte Gudrun Söffker, an der VHS Fachbereichsleiterin unter anderem für die Abteilung Sprachen, zum Wochenbeginn mit. Die Kurse laufen aus den vergangenen Semestern weiter, nehmen aber gern noch weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf, so Söffker.

So läuft in der VHS in Falkensee (Poststraße 15) ab 24. Januar, 9.30 Uhr, ein Englisch-B1-Kurs. Englisch wird auch in Nauen im Seminarraum im „Blauen Haus“ (Gartenstraße 31) gelernt. am 26. Januar beginnt hier um 14.15 Uhr ein A2-Kurs, anschließend ab 16 Uhr ein A1/A2-Kurs sowie ab 17.45 Uhr ein weiterer A2-Kurs. An der Europaschule in Ketzin/Havel bietet die VHS ab 27. Januar, 16.30 Uhr, zudem einen A1-Anfängerkurs an. Um 19.30 Uhr findet ebenfalls an der Europaschule ein A1/A2-Kurs „Englisch für die Reise“ statt.

Im Februar weitere Kurse

Im Februar beginnen weitere Sprachkurse, unter anderem in Spanisch und Französisch, in denen es noch freie Plätze gibt. Informationen dazu sowie Anmeldungsmöglichkeiten hält die Bildungseinrichtung auf ihrer Website unter www.vhs-havelland.de bereit. Diese können zudem auch telefonisch unter der 03385/551 73 32 eingeholt werden.

