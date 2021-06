Falkensee

Die Vorwürfe wiegen schwer. Und sie haben deutliche Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb des in Falkensee ansässigen Sicherheitsunternehmens „German Security“, wie dessen Geschäftsführer Christian Hecht im MAZ-Gespräch berichtet.

Vorwürfe zunächst im Internet aufgetaucht – taz und RBB ziehen nach

Vor knapp zwei Wochen berichtete im Internet das Magazin Inforiot für „Linke Politik und Subkultur im Land Brandenburg“, wie es sich selbst bezeichnet, über mutmaßliche Verstrickungen des Sicherheitsunternehmens in die Neonaziszene sowie „enge Verbindungen zur organisierten Kriminalität“. Darauf aufmerksam wurde anschließend die in Berlin ansässige Tageszeitung taz, wenig später der öffentlich-rechtliche Fernsehsender RBB. Der berichtete schließlich vergangenen Freitag unter anderem, dass die Polizei Brandenburg die Zusammenarbeit mit „German Security“ als Kooperationspartner „auf Eis gelegt“ habe, „weil der Firma Verbindungen zur Neonaziszene vorgeworfen werden“. Mit diesen Vorwürfen direkt konfrontiert und für eine Stellungnahme angefragt habe der RBB Christian Hecht indes nicht, berichtet der.

Gleichzeitig stellt der 45-Jährige, der seine Firma im Jahr 2003 gegründet hat, unmissverständlich klar: „Wir distanzieren uns von jeder Art von Extremismus. Dafür ist in unserem Unternehmen kein Platz. Das ist nicht zielführend und funktioniert in dem Bereich, in dem wir arbeiten, auch gar nicht.“ Radikale Meinungen, „gleich welcher Strömung“, würden nicht den Werten, die „German Security“ zugrunde liegen, entsprechen, erklärt er klar und eindeutig. Die jüngst erhobenen Vorwürfe stehen in Zusammenhang mit Einzelpersonen, die in der Vergangenheit für das Falkenseer Unternehmen tätig waren. „Vieles wurde aus dem Zusammenhang gerissen und konstruiert“, sagt Hecht. Mit jedem einzelnen Vorgang beschäftige man sich unternehmensintern, arbeite dies auf und könne haltlose Vorwürfe auch entkräften.

Langwierige Sicherheitsüberprüfung durch offizielle Stellen ergab keine Beanstandung des kritisierten Mitarbeiters

Einer dieser Vorwürfe: Die einstige Zugehörigkeit eines im Februar nach schwerer Krankheit verstorbenen ehemaligen Mitarbeiters zur rechtsextremen NPD. „Der Kollege hat vor seinem Tod fünf Jahre für uns, zuletzt in besonders sensiblen Bereichen, gearbeitet. Auf Positionen, die erst nach intensiver und eingehender Überprüfung seiner Person durch öffentliche Stellen wie Ordnungsamt und Polizei genehmigt wurden“, berichtet Christian Hecht, „diese eingehende Prüfung hat keinerlei Beanstandung seiner Person ergeben. Sonst hätte der Mitarbeiter dort auch gar nicht eingesetzt werden können.“ Teils bis zu einem Jahr dauere eine solche Sicherheitsprüfung der Stufe 2. „Da wird alles durchleuchtet.“ Eine Sicherheitsüberprüfung der Stufe 1 durch öffentliche Stellen durchlaufe ein jeder Mitarbeiter im Securitybereich, bevor er überhaupt eingestellt werden dürfe. „Das ist geltendes Recht in Deutschland, an das wir uns natürlich halten“, so der Geschäftsführer.

Der verstorbene Mitarbeiter habe „sich während seiner Zeit in unserem Unternehmen kein einziges Mal etwas zu Schulden kommen lassen und eine Top-Arbeit geleistet“. Dass der Kollege in seiner Zeit vor „German Security“ der NPD angehört habe, „war uns nicht bekannt. Er hat sich dazu uns gegenüber auch nie geäußert oder derartiges Gedankengut artikuliert“, erinnert sich Hecht.

Sicherheit und Service sind Leitlinien des Unternehmens

Leitlinie für „German Security“ seien zuvorderst die Themen Sicherheit und Service. „Wir leisten einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Unsere Mitarbeiter sind dafür ausgebildet, bei den Einsätzen, für die wir gebucht werden, Eigentum zu schützen und für Sicherheit und Ordnung einzutreten“, so Hecht.

Der Geschäftsführer weiß genau, wie groß das Augenmaß ist, welches er auf die Auswahl seiner Mitarbeiter legen muss. Auch, weil die Sicherheitsbranche durchaus ganz besonders im Fokus der Öffentlichkeit steht und im Falle von Konfliktsituationen in der Regel meist involviert ist. „Unsere Aufgabe ist es dann, zwischen Konfliktparteien auf friedlichem Weg zu vermitteln. Dafür sind unsere Mitarbeiter ausgebildet.“ Unternehmensmaxime für Hecht ist daher auch ganz klar: „Die Kollegen, die für uns arbeiten, müssen sich mit den Werten, die unser Unternehmen verkörpert, identifizieren.“

Beim geringsten Verdacht werde reagiert

Die Außenwirkung, die seine Mitarbeiter – auch für die Auftraggeber von „German Security“ – haben, ist enorm. „Ich wäre doch verrückt, wenn ich mein Unternehmen, welches ich über fast 20 Jahre erfolgreich aufgebaut habe und stetig weiterentwickelt habe, durch die in die Welt gesetzten Vorwürfe aufs Spiel setzen würde“, stellt der 45-Jährige klar. Neben den Sicherheitsüberprüfungen durch offizielle Stellen – Vorstrafen schließen eine Anstellung automatisch aus – nehme er die Mitarbeiter auch selbst genau unter die Lupe. „Schon beim geringsten Verdacht auf extremistisches Gedankengut reagieren wir“, sagt er, „das lässt sich mit unserem Arbeitsauftrag nicht vereinbaren.“

Langjährige Zusammenarbeit mit zahlreichen Kommunen im Havelland

Christian Hecht, in Falkensee aufgewachsen, wohnhaft und verwurzelt, hat sich mit seinem Unternehmen im Havelland etabliert. „Wir arbeiten mit zahlreichen Privatunternehmen und Kommunen gut und verlässlich zusammen“, sagt er. Für die Polizei Brandenburg ist das Unternehmen als Mitglied des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft (BDSW) Kooperationspartner. An den trat die Polizei im Zuge der jüngsten Berichterstattung nun heran. „Wir wollen uns zeitnah mit dem BDSW zusammensetzen, um die zu Unrecht erhobenen Vorwürfe aufzuklären“, sagt Hecht. Was ihn ärgert: „Die Unschuldsvermutung wurde hier sofort außer Kraft gesetzt, die Kooperation auf Eis gelegt. Das verwundert uns, zumal wir die Vorwürfe ja entkräften können.“

Mitarbeiter werden zu Unrecht unter Generalverdacht gestellt

Was dem 45-Jährigen ebenso wichtig ist: „Als Unternehmer habe ich eine Gesamtverantwortung für meine Angestellten. Bei uns arbeiten Menschen aus zahlreichen kulturellen Schichten. Viele von ihnen verfügen über eine Ausbildung bei Polizei, Bundeswehr oder Justiz. Sie alle werden unter einen Generalverdacht gestellt, der absolut nicht zutrifft.“ Er wisse, so Hecht, dass es immer wieder auch Kritik an seinen Firmenkunden gebe. „Nicht jeder findet es gut, wenn wir als Sicherheitsunternehmen für einen AfD-Parteitag gebucht werden, wie es am letzten Wochenende geschehen ist.“ Der Geschäftsführer sagt jedoch auch: „Für uns ist das ein Dienstauftrag. Von einer Partei, die in Deutschland zugelassen ist und nach demokratischer Wahl auch im Bundestag sitzt. Wir führen die gleichen Leistungen für jede andere offiziell zugelassene Partei ebenso durch. Das ist unser Job.“

Unternehmen stellt Abläufe erneut intensiv auf den Prüfstand

Mit den Ereignissen der letzten Tage will der Unternehmer „zukunftsorientiert umgehen“. Man werde sie zum Anlass nehmen, unternehmensinterne Abläufe erneut auf den Prüfstand zu stellen, „Abläufe noch stärker zu überdenken und auch neu bewerten“. Ohnehin würden alle Mitarbeiter regelmäßig zertifizierte Schulungen und Trainingsmaßnahmen durchlaufen. Hecht räumt jedoch auch ein: „Schwierig wird es, wenn Angestellte uns als Arbeitgeber gegenüber unehrlich sind oder uns eine extremistische Einstellung verschweigen.“ Auch für diese Schwachstelle wolle man Abläufe entwickeln, um „hier noch besser zu werden“.

Stadt Falkensee soll sich Mittwoch im Hauptausschuss mit dem Thema befassen

Das ist für das Unternehmen gegebenenfalls existenzsichernd. Denn im Zuge der jüngsten Berichterstattung wird sich nach MAZ-Informationen zeitnah auch die Stadt Falkensee mit den Vorwürfen beschäftigen. Für die übt „German Security“ in gleich mehreren Bereichen regelmäßig Dienstleistungen aus. Wie es um die Zuverlässigkeit des Unternehmens bestellt sei, soll nun am Mittwoch im nichtöffentlichen Teil des Hauptausschusses der Stadtverordnetenversammlung diskutiert werden.

Von Nadine Bieneck