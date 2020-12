„Falkensee hilft“: Das halbe Havelland schreibt Weihnachtsbriefe

Falkensee

Wenn das kein Weihnachtsgeist war, der da am Dienstagnachmittag über den Hof des ASB Seniorenparks in der Ruppiner Straße wehte. Kistenweise schleppten Katja Ganszczyk und Kathrin Großmann Weihnachtskarten, Briefe, Süßigkeiten und kleine Geschenke zum Eingang des Pflegeheims, in dem rund 130 Bewohner untergebracht sind. Dessen Leiterin, Marlen Wollnik, war im wahrsten Sinne des Wortes erschlagen von den vielen Aufmerksamkeiten, die die Initiative „ Falkensee hilft“ für die betagten Bewohner angefertigt, zusammengetragen und gebastelt hatte. „Es ist überwältigend“, sagte sie, sichtlich gerührt.

Die Wohnzimmer der beiden Falkenseerinnen glichen zwischenzeitlich Weihnachtslagerräumen. Quelle: Privat

Anzeige

Im November hatten die beiden rührigen Initiatorinnen von „ Falkensee hilft“ – die Initiative besteht seit vergangenem Jahr, in ihr haben sich Menschen zusammengefunden, die unkompliziert und schnell Hilfe leisten wollen, wo Hilfe nötig ist – die Idee zu ihrer Weihnachtsaktion. „Unser Ziel war es ursprünglich, jedem Bewohner des ASB-Seniorenparks zum Weihnachtsfest mit einer selbstgebastelten Karte oder einem Brief ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, erinnert sich Katja Ganszczyk. Die Idee nahm schnell Fahrt auf. So sehr, dass die beiden Falkenseerinnen davon regelrecht überrumpelt wurden.

Ein Auto voller Weihnachtspost: Katja Ganszczyk (r.) und Kathrin Großmann (l.) bei der Übergabe im ASB-Seniorenpark. Quelle: E-Mail-MVD

Mehr als tausend Briefe, Karten und Basteleien türmten sich am Ende bei den beiden Frauen. „Das nahm das halbe Wohnzimmer in Beschlag“, erzählt Kathrin Großmann lachend. „Mit solch einem Rücklauf haben wir im Leben nicht gerechnet. Nicht nur aus Falkensee, aus dem ganzen Havelland trudelten Einsendungen bei uns ein“, sagt sie. Aus Nauen, Brieselang, Schönwalde, Ketzin, Wustermark, selbst aus Hohen Neuendorf ( Oberhavel) wurde die Aktion mit liebevoll geschrieben Briefen unterstützt.

Stadtwehrführer Daniel Brose (r.) von der Feuerwehr freute sich ebenfalls über die gelungene Überraschung. Quelle: Privat

Am vergangenen Wochenende stand für Katja Ganszczyk und Kathrin Großmann das große Zählen und Sortieren an. „Ursprünglich hatten wir die Aktion ja für den ASB-Seniorenpark in Falkensee geplant“, erzählen sie. „Durch das Engagement so vieler Unterstützer konnten wir das Ganze dann aber sogar auf zwei weitere Seniorenheime ausweiten und auch der Polizei, dem Rettungsdienst und der Feuerwehr eine Weihnachtsüberraschung vorbeibringen“, sprudelte es am Dienstagnachmittag aus ihnen heraus. Neben vielen Bürgern und Familien beteiligten sich auch zahlreiche Schulen und Kita-Einrichtungen an der Aktion. Da wurde gebastelt, geklebt und gemalt, jede Karte, jeder Brief zu einem kleinen Kunstwerk gemacht. „Zu sehen, wie viel Herzblut und Persönliches die Menschen da rein gesteckt haben, allein um anderen, völlig Fremden, eine Freude zu bereiten, das hat uns sehr berührt“, sagt Kathrin Großmann.

Nachdem der letzte Brief, die letzte Bastelei überreicht waren: Kathrin Großmann (r.) und Katja Ganszczyk (M.), hier mit Tochter Anna, sind erleichtert und „überglücklich. Was für ein schönes Gefühl. Wir haben alles richtig gemacht.“ Quelle: Nadine Bieneck

Berührt waren auch Heimleiterin Marlen Wollnik und ihre Kollegen vom ASB-Seniorenpark. „So etwas haben wir in unserer gesamten Dienstzeit noch nie erlebt“, sagten sie bei der Übergabe der Weihnachtsüberraschung. „Das bedeutet so viel, für unsere Bewohner, aber auch für unsere Mitarbeiter“, sagte Wollnik. Allein mit Worten sei das kaum auszudrücken. Schlimm sei die Situation, durch die man in diesem Jahr aufgrund von Corona geraten sei. „In solch einer Situation dann aber so viel Hilfe und Unterstützung zu erfahren, das ist unglaublich“, findet sie. Die Mitarbeiter der Einrichtung werden die Briefe und Präsente am Heiligabend den Bewohnern übergeben. „Wir werden von Zimmer zu Zimmer gehen und schauen, dass jeder etwas erhält, was genau zu ihm passt“, verrät Marlen Wollnik. „Für die Gefühlswelt unserer Bewohner ist solch eine Aktion etwas ganz Besonderes und Ergreifendes. Denn natürlich ist dieses Jahr alles anders und alles andere als einfach.“

Auch bei der Rettungsstelle gaben die beiden einen großen Karton voller Weihnachtsgrüße ab. Quelle: Privat

Katja Ganszczyk und Kathrin Großmann indes tüftelten nur Minuten, nachdem sie ihre Lieferung im Seniorenpark abgegeben hatten und dabei auch einige Tränen verdrückt hatten, schon wieder über neue Ideen. Die Weihnachtsaktion wollen sie im kommenden Jahr auf jeden Fall erneut aufleben lassen.

Von Nadine Bieneck