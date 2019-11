100 Falkenseer gehen für mehr Klimaschutz auf die Straße

Falkensee

Trotz kalten Novemberwetters ließen sich die Mitglieder und Unterstützer der „ Fridays for Future“-Bewegung an diesem Freitag nicht davon abhalten, für mehr Klimaschutz auf die Straße zu gehen. Etwa 100 Schüler, aber auch viele Erwachsene, zogen ab 12 Uhr vom Falkenseer Bahnhof zum Falkenhagener Anger, wo es eine Zwischenkundgebung gab. Danach ging es über die Bahnhofstraße zurück.

An die Teilnehmerzahl der letzten Demo im September konnte die Bewegung diesmal nicht heranreichen. Damals kamen etwa 300 Menschen. Die jüngste Veranstaltung stand jedoch auch in Konkurrenz zur großen Klima-Demo in Berlin.„Das mediale Interesse hat in den vergangenen Wochen nachgelassen. Wir lassen uns dennoch nicht davon abbringen, für unsere Ziele zu demonstrieren“, sagte Robin Lux, einer der Sprecher der Falkenseer „ Fridays for Future“-Ortsgruppe.

Die Gruppe hatte bereits zum fünften Mal zum Klima-Protest aufgerufen. Hauptmotto des jüngsten Protestes war unter anderem die Klimagerechtigkeit. „Der globale Norden lebt auf Kosten des Südens. Das kann so nicht sein. Wenn wir jetzt nicht etwas ändern, ist es bald zu spät“, so Lux.

Unter den Klima-Protestlern war auch der zwölfjährige Tilman Stieball. „Es ist einfach scheiße, wenn die Politik nichts macht. Und wir Kinder haben ja kein Wahlrecht. Daher bin ich heute hier“, erklärte der Falkenseer Schüler, der in Begleitung seiner Eltern an der Demo teilnahm. Mit einem selbst gebastelten Plakat bezog er Stellung gegen den Kohleabbau.

Dass jeder Mensch etwas für den Schutz des Klimas tun kann, davon ist Lucia Gunn überzeugt. Die 16-jährige Falkenseerin ernährt sich vorwiegend vegetarisch und teilweise sogar vegan. „Außerdem vermeide ich das Fliegen und kaufe lieber im Second-Hand-Laden als ständig neu produzierte Klamotten zu kaufen“, erzählte sie.

Im Alltag nutze sie zudem hauptsächlich öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad. „Es sind oft nur Kleinigkeiten, die aber schon eine große Wirkung haben können“, sagte die 16-Jährige. In ihrer Schulklasse sei sie eine der engagierteren in Sachen Klimaschutz. Auch sie erlebe aber immer häufiger negative Reaktionen auf die Klima-Bewegung.

Zur Galerie Viele „Fridays-for-Future“-Demonstranten zogen am Freitag durch Falkensee, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Ihre Forderungen formulierten sie deutlich.

Ein nachhaltiges Leben zu führen steht für Familie Gernert an oberster Stelle. „Wir führen eine ökologische Landwirtschaft, für uns ist das Alltag und ein sehr wichtiges Thema“, sagte Elisabeth Gernert. Gemeinsam mit ihrer zehnjährigen Tochter Frederike reihte sie sich in den Protestzug ein. Die beiden waren zum ersten Mal bei einer „ Fridays for Future“-Demo.

Alle Demonstranten waren sich einig: Jeder Einzelne stünde in der Verantwortung, etwas für den Schutz der Natur und der Abwendung des Klimawandels zu tun. Gleichzeitig fordern sie die Bundesregierung auf, das Klimapaket grundlegend zu überarbeiten. Die Bewegung fordert die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels aus dem Pariser Klimaabkommen und besteht auf einem Kohleausstieg bis 2030.

Deutschlandweit gingen am Freitag in über 500 Orten Menschen auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Allein in Brandenburg waren in zehn Orten größere Aktionen angekündigt.

Auf der Kundgebung am Anger kam auch das Thema Hallenbad zur Sprache, das vielen Klimaschützern ein Dorn im Auge ist. Das Hallenbad sei für sie der SUV unter den Schwimmbädern, also viel zu überdimensioniert. Für die bevorstehende Abstimmung der Stadtverordneten, über den Bau des Bades, kündigten sie eine Protestaktion an.

Von Danilo Hafer