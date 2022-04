Falkensee

Das Jahr 2023 wird für Falkensee ein besonderes Jahr: Die Gründung der Stadt durch die Zusammenlegung der Dörfer Falkenhagen und Seegefeld jährt sich zum 100. Mal. Um dieses historische Ereignis gebührend zu zelebrieren, laufen in der Stadt schon jetzt die Vorbereitungen.

Stadt hat Vorbereitungsgruppe ins Leben gerufen

„Wir haben intern eine Vorbereitungsgruppe, die ein Meilensteinprogramm plant. Zudem wollen wir die Stadtgesellschaft dazu bewegen, sich mit eigenen Beiträgen in das Jahr einzubinden“, erzählt Bürgermeister Heiko Müller (SPD) und führt aus: „Das ist ein typisches Thema bei den Kirchen und auch bei ihnen ein Eckpunkt, der begleitet wird.“ Er hoffe zudem auf den Input von Sportvereinen und anderen Vereinen sowie Initiativen.

Zwei Festveranstaltungen sind bereits geplant

Die Stadt plant bereits mehrere Veranstaltungen: „Wir wollen das Jahr mit einem Neujahrsempfang eröffnen am 20. Januar 2023 und dabei das Thema ‚100 Jahre Falkensee’ einläuten.“ Die Veranstaltung soll im traditionellen Format durchgeführt werden in der Stadthalle, mit etwa 400 geladenen Gästen. „Sie wird einen Rückblick und Ausblick enthalten und das Thema 100 Jahre auf die Schiene setzen“, so Müller.

Eine weitere größere Festveranstaltung ist für den 1. April geplant: „Da wird es etwa 800 Plätze geben, die sich zur Hälfte aus geladenen Personen aus Vereinen, Kirchengemeinden und weiteren Gruppierungen aus Falkensee zusammensetzen. Die andere Hälfte wird nach einem bisher nicht definierten Verfahren aus der Bevölkerung ergänzt, zum Beispiel einer Losung.“ Bei der Veranstaltung steht ein Mix aus historischer Betrachtung und Elementen aus der heutigen Zeit auf dem Programm.

Insbesondere was die Kulturelemente im Programm angeht, soll die heutige Stadtgesellschaft mit eingebaut werden: „Wir wollen nicht nur erzählen, sondern auch Dinge auf der Bühne passieren lassen. Deswegen wird es eine Konzertbestuhlung geben“, erklärt der Bürgermeister.

Drei kreative Projekte sind in Planung

Über das Jahr hinweg wird es thematische Beiträge im Amtsblatt geben, die auf Meilensteine der Entwicklung in Falkensee eingehen. Außerdem sind drei spezielle Projekte derzeit in Arbeit: „Zum einen wird eine Chronik 100 Jahre Falkensee herausgebracht. Das ist ein Abschnitt, der einen größeren Zeitraum umfasst als die bisher vorliegenden Werke und sie wird darauf aufbauen. Sie wird beginnen mit der Frage, wieso es zu Falkensee kam und dann darauf eingehen, was in der Zeit seit der Gründung der Stadt passiert ist“, berichtet Müller.

Als weiteres Projekt ist geplant, einen Film zur selben Thematik zu entwickeln. „Darin werden sich viele Dinge wiederfinden, die auch Teil der Chronik sind. Die Überlegung dahinter ist, dass manche Leute lieber ein Buch lesen und andere lieber einen Film angucken“, erklärt der Bürgermeister.

Das dritte dazugehörige Projekt ist ein Imagefilm: „Dieser hat einen etwas anderen Blickwinkel. Er wird etwas kürzer sein mit einer Länge von etwa fünf Minuten und hat die Gegenwart und die Zukunft im Blick“, verrät Müller. Zudem sollen etliche Merchandising-Artikel im Rahmen des Jubiläums entwickelt werden: „Da sind wir noch am sortieren, was es geben wird. Schirme, Tassen bis hin zu einem Maskottchen, das wir entwickeln wollen und welches das Thema 100 Jahre Falkensee mit aufnimmt.“

Weitere Veranstaltungen finden über das Jahr verteilt statt

Zudem wird es über das Jahr verteilt eine ganze Anzahl weiterer Termine geben, die sich schon jetzt abzeichnen und sich alle thematisch auf das Jubiläum beziehen werden: „Wir haben in Falkensee bereits viele etablierte Veranstaltungen. Wir werden also nicht nur neue Events auf die Schiene setzen, sondern bereits Vorhandenes nutzen. Veranstaltungen, wie die Falkenseer Musiktage, der Lauf der Sympathie, die Führungen durch die Stadt, das Waldbadfest, der Tag des offenen Denkmals oder das Familiensportfest, sollen alle unter diesem speziellen Gesichtspunkt ablaufen“, erklärt Müller. Über einen Veranstaltungskalender werden die Termine an die Öffentlichkeit kommuniziert.

„Es wird mit Sicherheit ein spannendes Jahr. Wir hoffen, dass es funktioniert und gucken noch mit gewisser Skepsis auf die Corona-Pandemie. Trotzdem sind wir optimistisch, dass es nächstes Jahr unter anderen Vorzeichen laufen kann“, sagt Müller zuversichtlich. Die Stadt wünscht sich, dass sich Vereine mit eigenen Veranstaltungen beteiligen. Rückfragen und Terminangebote können an hundertjahre@falkensee.de gesendet werden.

Von Leonie Mikulla