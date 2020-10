22-jähriger Falkenseer nach Schlägerei verhaftet

Falkensee

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung wurde die Falkenseer Polizei Sonntagmorgen gegen 4.20 Uhr gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 22-Jähriger zunächst im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Falkensee einen 20-Jährigen getreten und geschlagen haben.

Der Täter flüchtete anschließend vom Ort, konnte jedoch von Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe aufgegriffen werden. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen einer anderen Straftat vorlag. Er wurde noch am Sonntagmittag dem Haftrichter vorgestellt und in eine JVA überführt.

Der 20-Jährige wurde von Rettungskräften vor Ort untersucht, konnte jedoch mit leichten Verletzungen entlassen werden.

Der alkoholisierte Beschuldigte leistete während der Festnahme Widerstand; zudem wurden beim ihm geringe Mengen Cannabis aufgefunden. Ihn erwarten nun zusätzliche Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

