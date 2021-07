Falkensee

Eine 44-Jährige hat sich am Mittwochmorgen bei einem Sturz mit ihrem E-Roller in Falkensee verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 5.20 Uhr in der Potsdamer Straße. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar. Die Frau wurde von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem E-Scooter selbst ist nach derzeitigen Erkenntnissen kein Schaden entstanden.

Von MAZonline