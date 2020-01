58 Bäume müssen Straßenneubau in Falkensee weichen

Falkensee

Eine breite Mittelinsel soll künftig das Bild der Spandauer Straße in Falkensee prägen. Der Landesbetrieb Straßenwesen stellte auf der jüngsten Sitzung des Falkenseer Bauausschusses im Rathaus den aktuellen Stand der Vorentwurfsplanung für den Ausbau der wichtigen Hauptverkehrsachse vor.

Humboldtallee bis Stadtgrenze

Markantestes Merkmal wird dabei eine knapp 4,50 Meter breite Mittelinsel, die die beiden Fahrstreifen von der Humboldtallee bis zur Stadtgrenze trennt. Durch die Neupflanzung und des Erhalts bisheriger Bäume an den Straßenrändern und auf der Mittelinsel entsteht eine dreireihige Allee.

Auf der Fahrbahn sollen 2,50 Meter breite Radstreifen angelegt werden und so die Sicherheit der Radfahrer verbessert werden. Ab der Hegelallee macht die Straße dann einen kleinen Schwenker. Ab hier beträgt die Breite des Mittelstreifens dann sogar fünf Meter.

„Das ermöglicht den Autofahrern, die aus den Grundstücken kommen, zwischen den Fahrstreifen zu warten, bis sie sicher auf die Spandauer Straße auffahren können“, sagte Wolf Heinz vom Planungsbüro Heinz & Staadt.

Viele Bäume müssen weichen

Die Frage, um die sich Montagabend jedoch alles drehte, war die, nach der Anzahl der zu fällenden Bäume. Diese Frage hatte schon in der Vergangenheit für heftige Diskussionen gesorgt. „Es gibt Stellen, an denen wir die Bäume erhalten können, an anderen müssen sie jedoch weichen“, sagte Frank Schmidt, Dezernatsleiter für Planung West im Landesbetrieb für Straßenwesen Brandenburg.

Dennoch müssten 58 von 91 Bäumen gefällt werden. Insbesondere ab der Hegelallee bis Stadtgrenze bleibt kein Baum stehen. „Um diese Bäume zu erhalten, hätten wir die Straße weiter nördlich bauen müssen. Das hätte bedeutet, dass wir Schmutz- und Trinkwasserleitungen umlegen müssen. Zudem hätten Teile privater Grundstücke gekauft werden müssen, um Platz für die Straße zu haben“, so Heinz. Diese Variante kommt somit nicht in Frage.

Neupflanzungen geplant

Anstelle der gefällten Bäume sollen neue gepflanzt werden. Welche Sorte, das stehe noch nicht fest. „Wir richten uns da nach den Wünschen der Stadt“, sagte Schmidt.

Die Bauarbeiten, die noch Ende des Jahres beginnen könnten, sollen rund zwei Jahre dauern. „Schneller geht es nicht“, betonte Schmidt. Für diese Zeit wird eine Behelfsstraße gebaut, die es weiter ermöglicht, die Spandauer Straße in beiden Richtungen zu befahren.

Spandauer Straße: wichtige Verkehrsachse Die Spandauer Straße ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen von Falkensee nach Berlin. Mit dem Ausbau soll vor allem die Verkehrssicherheit erhöht werden. Neben dem Mittelstreifen und Radfahrstreifen soll es Gehwege auf beiden Seiten geben. Das Queren der Straße für Fußgänger soll weiterhin durch Ampeln geregelt werden. Im ersten Bauabschnitt wurde 2017 bereits der neue, 60 Meter breite Kreisverkehr fertiggestellt. Die meistbefahrene Kreuzung der Stadt war ein Unfallschwerpunkt.

„Die Erfahrung zeigt, dass etwa 30 bis 40 Prozent auf das übrige Verkehrsnetz ausweichen und sich der Rest durch die Baustelle quält“, so Schmidt. Hauptalternativroute sei aus seiner Sicht die Bundesstraße 5.

Der vorgestellte Zwischenstand der Planung traf jedoch lägst nicht bei allen Ausschussmitgliedern und Zuhörern auf Zustimmung. Insbesondere mit der hohen Zahl der zu fällenden Bäume wollten sich einige nicht zufrieden geben. „Wir haben ihnen Alternativen vorgelegt, die ohne Fällungen auskommen. Wenn sie die Straße nun so bauen, ist die Allee weg“, beklagte Günter Chodzinski (Grüne).

Neben den baubedingten Fällungen sei zudem nicht auszuschließen, dass einige bestehende Bäume nach ein paar Jahren absterben.

Stauproblem wird nicht gelöst

Andere beklagten, dass mit dem zweispurigen Ausbau das Stauproblem nicht gelöst werde. „Der Verkehr wird zunehmen und die Berliner wollen auch mit ihrem Auto zur Autobahn“, sagte Eckhardt Lindner ( FDP) der sich einen vierspurigen Ausbau gewünscht hätte.

„Sie werden durch Falkensee nicht staufrei fahren, das ist im Berliner Umland nicht möglich“, sagte Dezernatsleiter Schmidt. Dennoch versuche der Landesbetrieb mittels modernster Ampelschaltungen – in Absprache mit der Berliner Seite – einen möglichst flüssigen Verkehrsstrom von Falkensee nach Berlin zu schaffen.

Keine Seite zeigte sich am Montagabend wirklich zufrieden mit der Planung. Sie sei ein Kompromiss, der nach vielen Gesprächen und Anregungen gefunden wurde und in erster Linie auf eine verkehrssichere Gestaltung setze.

Von Danilo Hafer