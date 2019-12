Falkensee

Die 77 Wunschkugeln mit Weihnachtswünschen hingen nur kurz am Weihnachtsbaum im Zentrum Falkensees, als am 30. November die diesjährige Falkenseer Wunschkugelaktion startete. Innerhalb kürzester Zeit waren alle Kugeln von engagierten Falkenseern abgenommen worden.

Am vergangenen Freitag endete die Abgabefrist für die Geschenke, die im Anschluss nun an die entsprechenden Adressaten weitergeleitet werden. Die gemeinsame Aktion der ASB-Schulsozialarbeit und der Interessengemeinschaft Falkensee (IGF) fand in diesem Jahr bereits zum elften Mal statt.

„Es ist immer wieder überwältigend, wie liebevoll all die Geschenke gepackt werden“, freut sich Claudia Reckermann, Initiatorin der Falkenseer Wunschkugelaktion, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Claudia Fischer die abgegebenen Geschenke sichtet, sortiert, zuordnet und weiterleitet. „Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die auch in diesem Jahr wieder mitgemacht haben und diese Aktion unterstützen. Ohne ihr Engagement wäre eine Aktion wie diese nicht möglich.“

Die Hilfsaktion mit den Wunschkugeln wird auch möglich, weil die IGF von Falkenseer seit vielen Jahren für das Aufstellen einer stattlichen Tanne am Gutsparkplatz sorgt.

Von MAZ