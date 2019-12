Falkensee

Eine 87-jährige Radfahrerin wurde Mittwochnachmittag um 14 Uhr in Falkensee bei einem Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt. Die 87-Jährige fuhr gerade auf dem Geh- und Radweg in der Gartenstraße, als sie von hinten von einer 52-jährigen Radfahrerin überholt wurde. Als beide etwa auf gleicher Höhe waren, wollte die 87-Jährige, die die andere Radfahrerin offenbar nicht bemerkt hatte, abbiegen. Beide Räder berührten sich und die Frauen stürzten.

Die 87-Jährige musste reanimiert werden

Die 87-Jährige stieß dabei so unglücklich mit ihrem Kopf gegen einen Gartenzaun, dass sie das Bewusstsein verlor. Rettungskräfte begannen vor Ort unverzüglich die Frau zu reanimieren. Sie wurde nach erfolgreicher Wiederbelebung mit ihren schwersten Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde sie am Nachmittag weiterhin wegen der lebensbedrohlichen Verletzungen behandelt.

