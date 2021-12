89-Jährige liegt leblos in Falkensee auf der Straße

Falkensee

Ein Passant fand am Sonntag um 14.21 Uhr eine offenbar leblose Frau in der Ruppiner Straße in Falkensee. Neben ihr befand sich ihr Fahrrad. Helfer versuchten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Frau zu reanimieren, ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der 89-Jährigen feststellen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei ist nicht ersichtlich, dass die Frau in einen Unfall verwickelt war oder angegriffen wurde. Äußere Verletzungen wurden nicht festgestellt. Ein medizinischer Notfall ist deshalb nicht auszuschließen.

Von MAZonline