95 Millionen: Haushalt der Stadt Falkensee groß wie nie

Falkensee

Wenn es um die Finanzen geht, bewegt sich Falkensee weiterhin auf Rekordniveau: Der jetzt vorgelegte Entwurf für die Haushaltssatzung der Stadt für 2020 klettert im Ergebnishaushalt auf über 95 Millionen Euro. Das sind noch einmal sechseinhalb Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Ginge es nach den Wünschen und Planungen der Fachbereiche läge er noch sieben Millionen Euro höher, erklärt Kämmerer Ralf Haase. Nun ist aber schon mal überall ein bisschen eingespart worden, um den jetzigen Entwurf den Abgeordneten zur Beratung vorlegen zu können.

Mehr Einnahmen

Die Rekordsumme erklärt sich aus höheren Einnahmen, die 2020 zu erwarten sind: mehr Einkommenssteuer, mehr Gewerbesteuer und höhere Schlüsselzuweisungen. Das Geld ist aber auch schnell wieder ausgeplant: Mehr Personal, höhere Gehälter und mehr Bewirtschaftungskosten sind aufzubringen. Bei der Kreisumlage gehen die Falkenseer bei ihren Berechnungen von 42 Prozent wie bisher aus.

Zuschuss für Kitas und Schulen

„Wie schon in den Vorjahren wird viel Geld in den Bereich Schulen und Kitas fließen“, erklärt Ralf Haase. Bei Schulen sehen die Rechner einen Zuschussbedarf von fünf Millionen Euro, bei Kindertagesstätten gar von elf Millionen Euro.

Geplante Investitionen 5 Millionen Planung und Bau Hallenbad (aus nicht verbrauchten Mitteln 2019) 1 Million Euro für Ersatzneubau Rathaus 1 Million Euro Neubau Hort Holbeinstraße, weitere 1,5 Millionen Euro für das Folgejahr geplant 900 000 Euro Rad- und Gehwegbau an der Potsdamer Straße 643 500 Euro für Digitalpakt Schulen (aus nicht verbrauchten Mitteln von 2019)

Das reicht von den 3000 Euro für eine neue Kellertür an der Lessing-Grundschule bis zu den 175000 Euro zur Brandschutzertüchtigung an der Turnhalle der Kästnerschule. Gleich eine Million Euro stehen bei den Investitionen für die Brandschutzsanierung der Diesterweg-Grundschule im Plan.

Pläne nicht umgesetzt

Einige der für dieses Jahr geplanten Riesensummen sind nicht ausgegeben worden: 7,75 Millionen für Hallenbad, 3,5 Millionen für Rathaussanierung, eine Million für Radweg an der Potsdamer Straße, 200 000 Euro für den Umbau der Radabstellanlagen am Bahnhof Falkensee. „Wir schieben viel Geld vor uns her von Dingen, die nicht wie geplant umgesetzt wurden“, sagt Ralf Haase. Für das Nicht-Umsetzen gibt es viel Gründe.

Warten auf Radweg

So stehen für 2020 der Radweg an der Potsdamer Straße und der Radweg an der Friedrich-Engels-Allee erneut im Plan. Für Geh- und Radwegebau wurden fürs kommende Jahr daneben nur 50 000 Euro eingeplant, in den Vorjahren war es deutlich mehr.

17 Millionen Euro Kredite

Eine beeindruckende Zahl auch diesmal wieder: Kreditaufnahme von 17 Millionen Euro. „Es stehen fast jedes Jahr Kredite im Haushalt, die aber nicht genommen werden“, erklärt der Kämmerer. Sie dienen zur Absicherung. „Es ist eine rechnerische Größe“, sagt Haase.

Beratung der Abgeordneten

Wie das ist mit der rechnerischen Größe und mit den Zahlen, das wird er in den nächsten Wochen noch mehrmals erklären. Vor allem auch, weil viele neue Abgeordnete in der Stadtverordnetenversammlung sitzen. Bevor die Abgeordneten über den Haushalt für 2020 beschließen, wird er in den Ausschüssen zu beraten sein. Und in den Fraktionen.

Wie in den Vorjahren bietet der Kämmerer auch diesmal an, auf Wunsch in jede Fraktion zu kommen und das 350 Seiten starke Zahlenwerk zu erläutern.

Von Marlies Schnaibel