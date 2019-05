Falkensee

Anlässlich der Weltumwelt- und Familientags am Samstag, 25. Mai, rufen die ADFC-Ortsverbände Falkensee und Spandau gemeinsam mit dem Netzwerk Fahrradfreundliches Falkensee und der Bewegung „Critical Mass“ zu einer Fahrraddemonstration auf.

Die Demo startet um 11 Uhr am Bahnhof Spandau am Eiscafé „Ellipse“ und führt über die Seegefelder Straße, Seeburger Straße nach Falkensee Am Anger, dem Veranstaltungsort der Weltumwelttags. Das Motto lautet „ Fahrrad fahren – Klima schützen!“.

Der ADFC Falkensee nimmt den 25. Jahrestag des Verkehrsentwicklungsplans (VEP) für Falkensee zum Anlass, Bilanz über die Erfolge bei der Entwicklung der Radverkehrsinfrastruktur zu ziehen.

Im Mai 1994 wurde der Verkehrsentwicklungsplan veröffentlicht und danach in 2002 und zuletzt 2018 fortgeschrieben.

Von Philip Rißling