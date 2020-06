ASB eröffnet neue Tagespflege in Falkensee

Falkensee

Die neue Tagespflege des ASB in Falkensee sollte eigentlich schon im April in Betrieb gehen, doch die Corona-Krise ließ dies nicht zu. „Wir hoffen jetzt, dass wir ab 1. Juli zumindest mit einem Notbetrieb starten dürfen“, sagte Pflegedienstleiterin Andrea Stengel. Am Donnerstag hatte sie mit ihrem Team zu einem Tag der offenen Tür in die neuen Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße 62 geladen. Es ist die erste Tagespflege des ASB in Falkensee.

„Wir wollten den Senioren und Interessierten zumindest schon einmal die Gelegenheit geben, sich hier umzuschauen, auch wenn es noch nicht richtig losgehen kann“, so Stengel.

Direkt an der Bahnhofstraße gelegen

Ein großzügiger Raum, mit Tischen, Sofa und Küche, direkt an der belebten Bahnhofsstraße, bildet das Zentrum der neuen Tagespflege. „Zudem haben wir zwei Ruheräume, in die man sich zurückziehen kann“, erklärt Stengel. Auch ein kleiner Sportraum für den sogenannten „Hockersport“ und eine kleine Außenterrasse sind vorhaben, selbstverständlich auch zwei barrierefreie Bäder mit Dusche.

„Über den Standort an der Bahnhofstraße sind wir wirklich sehr glücklich“, sagte Andrea Stengel. Denn die Tagespflege sieht sie auch als einen offenen Ort, an dem sich die älteren Herrschaften, die die Dienste des ASB in Anspruch nehmen, mit anderen treffen können. „Außerdem haben wir Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken und Ärzte direkt vor der Haustür, das ist ideal“, sagte Stengel.

16 Senioren können in der Tagespflege gleichzeitig betreut werden. „Da einige Gäste nur ein oder zwei Tage in der Woche kommen, können insgesamt deutlich mehr Menschen betreut werden“, erklärte Stengel. Freie Plätze gibt es noch genug. Wer möchte, kann sich auch für einen Schnuppertag anmelden.

Fünf Mitarbeiter kümmern sich um die Senioren

Im Normalbetrieb werden sich fünf Mitarbeiterinnen um die Senioren kümmern. „Wir werden spielen, basteln, aber auch kochen“, so Stengel. Auch Ausflüge und Kulturangebote soll es geben. „Wichtig ist uns, die Senioren in ihren Fähigkeiten zu fördern.“

Die Pflegedienstleiterin hat zuvor schon in der ambulanten Pflege des ASB gearbeitet und weiß, wie wichtig eine solche Einrichtung ist. „Viele ältere Menschen sitzen den ganzen Tag alleine zu Hause und trauen sich meist auch nicht, alleine irgendwo hinzugehen“, so Stengel. Wichtig sei daher auch der Hol- und Bringedienst, der die Senioren zur Tagespflege und auch wieder nach Hause fährt.

Nachfrage nach Tagespflege ist groß

In Nauen betreibt der ASB bereits eine Tagespflege. „Nun hatten wir zunehmend Anfragen für eine solche Einrichtung in Falkensee bekommen. Vor allem unsere mobilen Pflegekräfte wurden immer wieder darauf angesprochen“, erklärte Christina Gericke vom ASB. Die Nachfrage nach dieser Form der Betreuung sei groß, da ältere Menschen so weiter zu Hause wohnen können, tagsüber aber von Fachkräften betreut werden. „Das ist eine große Entlastung für die Angehörigen“, so Gericke.

Wegen der Corona-Einschränkungen dürfen Tagespflegeeinrichtungen in Brandenburg nur eine Notbetreuung anbieten. So ist es derzeit auch in Nauen. „Da diese Regelung aber nur für Tagespflegestellen gilt, die bereits in Betrieb waren, konnten wir die neue bisher leider noch nicht öffnen“, sagte Christina Gericke.

Von Danilo Hafer